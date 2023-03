Architektonischer Abräumer

Als Antwort auf diesen einzigartigen Standort entwarf 3XN einen Turm aus gestapelten, verdrehten Baukörpern, der sowohl skulptural als auch funktional ist. Es wurden Innenräume geschaffen, bei denen Gemeinschaftsgefühl, Gesundheit, Wohlbefinden, Wissensaustausch und Interaktion – unter anderem durch die Atriumgestaltung und die Terrassenflächen – im Vordergrund standen.

Fantastischer Ausblick dank „verschobener Massierung”

Man habe den Turm gleichzeitig „von innen nach außen und von außen nach innen” konzipiert. Und so ganz nebenbei gewährleistet diese „verschobene Massierung” optimale Aussichten für die Bewohner.

„Wir wollten die Synergien, die Intimität und die Verbindungen, wie sie in einem niedrigen Bürogebäude zu finden sind und gelebt werden, in ein Hochhaus übertragen”, wurde Kim Herforth Nielsen, Gründer und Creative Director von 3XN, damals in Medien zitiert. Die Unterteilung des Quarter Quay Tower in fünf separate Volumen und die Platzierung eines Atriums an der Basis jedes der Baukörper schaffe kleinere, intimere soziale Umgebungen.

3XN: Viel Holz in letzter Zeit

Doch damit nicht genug: 3XN sind neben den Parametern menschlicher und gesellschaftlicher Mehrwert vor allem auch Kreislauffähigkeit und Nachhaltigkeit ein echtes Anliegen. Und so ist 3XN in letzter Zeit vor allem durch innovative Holzbauten aufgefallen, etwa mit dem Timber-Bürokomplex T3 Bayside in Toronto oder dem „Woodscraper” Tilia Tower im schweizerischen Lausanne.