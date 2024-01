Am Gipfel des Chäserrugg

Der an drei Seiten verglaste Gastraum bietet großzügige Ausblicke in die imposante Bergkulisse ringsum. In den Nischen an der vierten Seite befinden sich Esstische mit umlaufenden Sitzbänken sowie je ein Fenster, das die private Aussicht ins Alpenpanorama rahmt. Das Gipfelgebäude wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Architekturpreis Hochparterre sowie mit dem Prix Lignum, der den innovativen und zukunftsweisenden Einsatz von Holz in Bauwerken, im Innenausbau, bei Möbeln und künstlerischen Arbeiten auszeichnet.