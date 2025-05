Am Anfang war der Stamm

Das Unternehmen Blumer Lehmann blickt auf eine lange Geschichte zurück. Als sich die Familienunternehmen von Holzbau-Pabst Hermann Blumer und dem Sägewerksbetreiber Leonhard Lehmann Ende der 1990er-Jahre zusammenschlossen, entstand einer der international größten Player in der Planung und Fertigung des modernen Holzbaus. Im Zuge des internationalen Holzbau-Booms der letzten Jahre ist der Hauptsitz in Gossau, einer Stadt im Kanton St. Gallen, zu klein geworden. Während neue Produktionsräumlichen mittlerweile die gestiegenen Kapazitäten abdecken, folgte nun auch das dazugehörige Büro- und Empfangsgebäude. Das fünf-stöckige Stammhaus ist ein konstruktiver Holzbau, der in den eigenen Werkshallen vom Band lief.