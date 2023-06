Alpines Architektur-Highlight

Schutzhütten gibt es in den Alpen vermutlich schon seit der Mensch Tierherden hält. Sie bieten Schutz vor Unwettern im unwegsamen Gebirge, fernab der Zivilisation. Mit der touristischen Erschließung der Berge und der Mainstreamisierung des Alpinismus Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten bewirtschafteten Schutzhütten im hochalpinen Raum. Eine davon war die Voisthalerhütte am Hochschwab. Der Österreichische Alpenverein ließ sie am 10. Juli 1898 im Hochtal der Oberen Dullwitz in der Steiermark errichten. Am Kreuzungspunkt zwischen dem Nord-Süd- und dem Ost-West-Weitwanderweg diente sie als Orientierungspunkt und weithin sichtbare Landmarke.