Alpine Wellness im Designer-Look

Dass sowohl umweltschonende Umnutzung (statt Abbruch und Neubau) bestehender Immobilien, als auch die Wiederbelebung historischer Architektur im Trend liegen, zeigt sich nicht nur am grandios designten „The Comodo“.

Gefragtes Retro-Feeling

Vom Jugendstil im Palazzo „Villa Igiea“ in Sizilien oder dem „Six Senses Fort Barwara“ im indischen Bau-Juwel aus dem 14. Jahrhundert bis zu Venedigs „Ca‘ di Dio“ in einer 700 Jahre alten Villa oder dem Baroque-Chic des Hotels „Weisses Kreuz“ in Innsbruck: Top-Hotels, die frühe Zeiten spürbar machen, sind begehrt. Auch Hospitality-Spezialist Wisniewski werkt neben Projekten für private Kunden bereits am nächsten dieser Art: Dem „Mamula Island“ in einer 1853 erbauten Festung an Montenegros Küste.

„The Comodo“: Frischekick für Bad Gastein

Der vom Architekten-Team Barbara Elwardt und Piotr Wisniewski so gekonnt ins Jetzt gehobene Midcentury-Stil des „The Comodo“ passt jedenfalls perfekt zu diesem Trend. Das neue Haus beschert nicht nur dem alten Kurort Bad Gastein einen erfrischend „jungen“ Wellness- und Design-Hotspot. Es beweist auch, dass sogar aufs Erste nur begrenzt ansehnlicher Altbestand durchaus zu herrlich Neuem werden kann.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: PION Studio