Alles Mandarine, oder was?

Allgemein ziele das Projekt darauf ab, „die Architektur in die Zyklen des Lebens einzufügen und eine Plattform für die Interaktion mit dem Ökosystem zu bieten“, so ad-hoc. Natürlich gehe es hier ganz konkret auch um „die Entwicklung von landwirtschaftlichen, kulturellen und technischen Praktiken“, aber dabei wolle man immer „die Umwelt respektieren, die ihrerseits in einen breiteren und komplexeren Kontext eingebettet ist.“

Ein Kern aus Holz und Ton

Bei der bautechnischen Umsetzung wurde daher – soweit wirtschaftlich möglich – besonders auf ökologische und bioklimatische Parameter geachtet. Demzufolge wählte man für den Kern des Gebäudes eine Holzstruktur, die zwei überdachte Buchten umfasst, die in der Mitte in eine nach oben offene Laube münden. In diesem kleinen Innenhof wird – dank eines leichten Gefälles am Dach – auch das Regenwasser für eine üppige Pflanze gesammelt.