Abtauchen in eine Traumwelt

Also begann die Kreative mit neuen Konzepten zu spielen, die auf Abstraktionen und Träumen basieren. „Das ist meine Art, mich von herkömmlichen Mustern zu lösen. Und meinen Geist für neue Ideen zu öffnen.“ Auch wenn ihre Arbeiten allesamt verschieden sind, eint sie doch ein Aspekt. „Die Orte, die ich erschaffe, sollen für den Betrachter eine Verbindung zur Natur herstellen. Orte, an denen die Grenzen zwischen Architektur und Natur zu verschmelzen beginnen. Orte, an denen wir als Menschheit harmonisch mit unserer natürlichen Umgebung koexistieren können.“

Ocean Gate als Brücke ins Meer

Genau dies wird in ihrem jüngsten Konzept offensichtlich. Ein spektakuläres Tor, das die Menschen direkt vom Strand hinein ins Meer führt. Logischer Name: Ocean Gate. Eine Idee, die wohl in jedem Neugierde weckt. Also lassen wir uns einfach von Monika Woźniak in ihre surreale Welt entführen: