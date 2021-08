Abenteuer auf Beton gebaut

Und wieder bricht die Nacht an in Basin City, schwarz und undurchdringlich. Dwight muss daran denken, was er alles verbockt hat und was er dafür geben würde, noch einmal von vorne anfangen zu können. Dann tritt auch noch seine schöne Ex-Freundin Ava auf den Plan. Sie brach ihm einst das Herz, als sie mit einem anderen verschwand. Nun bittet sie ausgerechnet ihn um Hilfe: Ihr Ehemann Damien Lord misshandelt sie brutal und lässt sie durch seinen skrupellosen Chauffeur Manute überwachen. Dwight will ihr helfen, doch in dieser Stadt kann man niemandem vertrauen …

Sin City lässt grüßen

Ihnen kommt dieses Szenario irgendwoher bekannt vor? Dann haben Sie wohl den zweiten Teil von Sin City gesehen. Jenes Comic-Epos, dem es weder an gewagter Brutalität noch an cleverem Storytelling fehlt. Eingespielt hat das Spektakel knappe 40 Millionen US-Dollar. Und wenn man sich die Fotos der von Olson Kundig entworfenen und soeben fertiggestellten Supervilla ansieht, weiß man, wohin ein Teil davon geflossen ist. Es gehört mit Kipp Nelson nämlich einem der Executive Producers des internationalen Filmhits.