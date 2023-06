„50 Prozent an die Natur zurück“

Wie nachhaltig sind solche Umnutzungen? Und können sie Kosten einsparen, die für einen Neubau nötig wären?

Sie sind oft nicht unbedingt günstiger. Sanierung, die alte Bauten etwa in Sachen Dämmung und Klimatechnik auf aktuellen Stand bringt, kostet mitunter so viel, dass man auch gleich neu bauen könnte. Aber alles, was man nicht abreißen und neu produzieren muss, ist erst einmal gut fürs Klima, weil sich so CO2 einsparen lässt. Jede Stütze, jeder Träger ist in der Regel aus Beton oder Stahl. Also aus Baustoffen, die problematisch sind, weil in der Herstellung energieintensiv.

Beim aktuellen 3deluxe Projekt Kalba Beach in Dubai setzen Sie auf Lehm und Holz. Also auf Materialien, die im Namen der Nachhaltigkeit ein großes Comeback feiern. Ist wirklich alles, was damit gebaut wird, absolut nachhaltig?

Mit solchen Äußerungen sind wir sehr vorsichtig. Wir meinen, dass alles gut ist, was weniger CO2 produziert als zuvor. 100 Prozent Nachhaltigkeit zu fordern, maßen wir uns nicht an. Das wäre auch sehr schwierig, weil mit so vielen Abstrichen verbunden, dass andere wichtige Aspekte zu kurz kämen. Schließlich geht es nicht nur um Verzicht, sondern auch darum, dass sich unsere Kultur weiterentwickelt. Auch mit Dingen, die Freude machen. Auch Ästhetik und Schönheit sind für uns nach wie vor sehr wichtig. Alles „auf Null“ zu strippen ist, denke ich, nicht die Lösung, die funktionieren wird.