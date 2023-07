4 Holzwohnhäuser statt 40 Pkw

Wo früher Autos vor dem Supermarkt parkten, stehen nun vier neue Baukörper, die nicht nur in der Fassade, sondern auch in der Struktur aus Holz bestehen. Das Projekt Woody-M in Wien zeigt, wie innerstädtische Nachverdichtung geht.

Bereits in den 1970er-Jahren dämmerte es den Stadtplanern der zunehmend zugeparkten Metropolen, dass das Primat des Autos in der Stadt im Sinne einer Lebensqualität für ihre Bewohner nicht aufgeht. Die großen Veränderungen sind seither ausgeblieben, auch wenn Fußgängerzonen mittlerweile mehr öffentliche Akzeptanz haben und das Parken immer öfter zentral gedacht wird. Ein Projekt im 12. Wiener Gemeindebezirk zeigt, welches stadtplanerische Potenzial sich auftut, wenn ein innerstädtischer Supermarktparkplatz neu gedacht wird. Wo eine versiegelte Fläche einst Platz für 40 Autos bot, erhebt sich nun ein Stadtquartier in klimafreundlicher Holzbauweise. Statt zum Parken ist es jetzt ein vielfältiger Ort zum Wohnen und Leben.