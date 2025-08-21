Top 5 Ängste vor der Dachbeschichtung - und wie man sie löst!

1. Ein Dachanstrich ist teuer und unrentabel!

Das Streichen eines Daches mag als kostspieliges Unterfangen erscheinen, aber es lohnt sich, diese Investition langfristig zu betrachten. Tatsächlich ist eine fachgerecht ausgeführte Dachbeschichtung eine finanziell vorteilhafte Lösung.

Vor allem ist das Streichen eines Daches wesentlich kostengünstiger. Der Austausch verursacht nicht nur Kosten für Material, sondern auch für die Demontage und Entsorgung der alten Dachdeckung, die Vorbereitung der Konstruktion und die Arbeitsleistung. Durch professionelles Streichen kann die Ästhetik und Funktionalität zu einem Bruchteil dieser Kosten und in kürzerer Zeit wiederhergestellt werden.