TischArt: Ein Weinkühler, der die Gastronomie und Hotellerie verändert

Nachhaltigkeit und Flexibilität: Ein Statement für moderne Tischaccessoires

Bewusster Konsum und nachhaltige Produktauswahl sind sowohl bei Privatpersonen als auch in der Branche auf dem Vormarsch. TischArt verbindet beide Ansprüche. Der Edelstahl Weinkühler mit seinen wechselbaren Stoffhussen steht beispielhaft für zeitgemäßes Produktdesign: langlebig, wiederverwendbar, ressourcenschonend. Durch die modulare Gestaltung lässt sich der Flaschenkühler nicht nur mehrfach im Jahr anpassen, sondern auch unkompliziert reinigen und dauerhaft nutzen. Damit hebt sich TischArt deutlich von kurzlebigen, austauschbaren Accessoires im Massensegment ab und unterstreicht die hohe Wertschätzung für Qualität und Stil an jedem Tisch. Die Entscheidung für einen TischArt Weinkühler ist damit immer auch ein Bekenntnis zu nachhaltiger Tischkultur und einem gestalterisch überzeugenden Auftritt.

Weitere Informationen zu den vielseitigen Design-Weinkühlern, Einsatzbeispielen und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es online unter www.tischart.at.