Tables in Contrast: Was gute Planung bei Massivholz-Unikaten ausmacht

Bei Tables in Contrast entstehen Möbel, die von Anfang an gemeinsam mit den Kunden geplant werden. Christian Sommer verarbeitet Eiche und Altholz zu langlebigen Einzelstücken, deren Maße, Holzarten und Stilrichtungen exakt passen – und die so gebaut sind, dass sie Generationen überdauern.

Tables in Contrast: Massivholz-Möbelstücke als Ausdruck der Persönlichkeit

In einer Zeit, in der Massenproduktion und Schnelllebigkeit das Konsumverhalten prägen, setzt ein Steirer auf das genaue Gegenteil: Christian Sommer, Gründer von Tables in Contrast, fertigt Tische und Möbelstücke aus Massivholz – individuell, charakterstark und mit Haltung. Die Ergebnisse sind mehr als bloße Einrichtung. Sie spiegeln persönliche Geschichten wider – und den Anspruch eines Handwerkers, der zuhört, bevor er baut.

Christian Sommer: Der unkonventionelle Weg zur Berufung

Was mit einem Selbstbauprojekt begann, wurde zur Profession. Anfangs war Sommer mit den Preisen für ein Altholzbett konfrontiert – also griff er selbst zum Werkzeug. Neben seinem Beruf als Sozialpädagoge entwarf und baute er Möbel für sein eigenes Zuhause. Der Wunsch nach Tiefe und Präzision führte ihn schließlich zur Meisterausbildung – ein Schritt, der seine Haltung festigte: Echtheit vor Effekt.