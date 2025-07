Stylischer Cool-Down im Designer Outlet Parndorf. Länger shoppen bis 21 Uhr bei immer bis zu -70 %!

Und das Beste? Die extralangen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr bieten jede Menge Raum für entspanntes Shopping und Sommerfeeling pur. Ob früher Start in den Tag oder gemütliches Bummeln am Abend: 12 volle Stunden täglich sorgen für maximale Flexibilität und lassen jede Shoppingtour wie einen kleinen Sommerurlaub wirken - ganz ohne Hektik und Hitzestress.

Ob beim Flanieren durch die charmanten Gassen im Village-Stil oder beim Genießen der entspannten Sundowner-Atmosphäre – hier ist der Sommer zuhause. Der nahegelegene Neusiedler See sorgt für die perfekte Erfrischung vor oder nach dem Shoppingvergnügen und macht Parndorf zum idealen Ziel für einen abwechslungsreichen Ferientag.

Zusätzlich laden die Summer Happy Hours von Montag bis Freitag zwischen 18 und 21 Uhr zum entspannten Abendausklang ein. Viele Stores bieten exklusive Aktionen nur in diesem Zeitraum – perfekt für alle, die den Tag bei cooler Atmosphäre und heißen Angeboten ausklingen lassen möchten. Kulinarische Highlights bei Lia’s, Café Sacher oder Wurstliebe sorgen für echtes Afterwork-Feeling – mit erfrischenden Getränken, kleinen Snacks und sommerlichen Angeboten. Die persönliche Einladung zu den Summer Happy Hours gibt’s ganz einfach online oder direkt vor Ort beim Guest Service – vorbeischauen lohnt sich!

Den ganzen Juli und August lockt das Designer Outlet Parndorf mit unwiderstehlichen Summer Deals und exklusiven Preisnachlässen von immer bis zu -70 Prozent . Jetzt heißt es: Summer Must-haves von über 160 Top-Brands wie adidas, The North Face, Karl Lagerfeld oder Swarovski entdecken und dabei stilvoll und erfrischt durch den Sale stöbern. Frischen Wind bringt auch der Neuzugang Kapten & Son – mit Rucksäcken, Sonnenbrillen und Uhren für alle, die ihren Sommerlook auf das nächste Level heben wollen.

Summer Vibes am Abend: Bei den Summer Happy Hours im Designer Outlet Parndorf trifft entspanntes Afterwork-Shopping auf coole Drinks, kulinarische Highlights und exklusive Angebote.

Wer Lust auf mehr hat, wird in der Food Truck Area fündig – mit sommerlichen Bowls, Eis und kreativen Snacks. Mediterranes Flair bringt das neue Rossopomodoro mit Pizza, Pasta und Dolce Vita ins Burgenland. So schmeckt der Sommer!

So schmeckt der Sommer: In der Food Truck Area und bei Rossopomodoro genießen Besucher:innen italienisches Dolce Vita, coole Snacks und erfrischende Leckerbissen.

Näher als du denkst

Wer bei heißen Temperaturen cool bleiben will, startet seine Shoppingtour ins Designer Outlet Parndorf ganz entspannt, denn schon die Anreise wird zum Teil des Vergnügens – von Wien in nur 40 Minuten. Ob mit dem komfortablen Shuttlebus aus Wien, Bratislava oder Budapest, per Zug und E-Bus direkt vom Bahnhof Parndorf oder mit dem eigenen Auto – der Weg zum Style-Paradies ist ebenso stressfrei wie stilvoll.

Vor Ort warten zahlreiche Parkplätze und über 100 E-Ladestationen, damit auch das Auto auftanken kann, während man selbst durch die sonnigen Gassen flaniert. So beginnt das Shopping-Abenteuer mit einem kühlen Kopf und endet mit stylischen Fundstücken und jeder Menge Sommerlaune.