Studieren an der FH Campus Wien: Professionelle Pflege kann viel

Nah an den Patient*innen: Praxis von Anfang an

Gesundheits- und Krankenpflegepersonen bewegen viel: Sie sind entscheidend für die Gesundheitsversorgung und sind für Beratung und professionelle Pflege von Patient*innen jeden Alters verantwortlich. Im Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Campus Wien erlernen Studierende wissenschaftlichen Background und fachspezifische Fertigkeiten für die Berufsausübung im gehobenen Dienst.

Schon ab dem ersten Semester wenden sie ihr Wissen in verschiedenen geriatrischen Einrichtungen und Gesundheitseinrichtungen sowie Krankenhausabteilungen an. Dank der vielen Praxislernphasen erhalten Absolvent*innen zum Bachelorabschluss (Bachelor of Science in Health Studies) auch die Berufsberechtigung.