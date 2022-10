Studie: Jeder dritte Österreicher lebt in ungesundem Raumklima

Zu hohe Feuchtigkeit, Schimmel, Mangel an Tageslicht, übermäßiger Lärm sowie Kälte sind Kennzeichen für ein ungesundes Raumklima. In Europa sind 163 Millionen Menschen von diesen Gefahren in ihren Wohnräumen betroffen. In Österreich lebt fast jede dritte Person in einem ungesunden Raumklima.

Diese erschreckenden Ergebnisse wurden durch die jährliche Erhebung „Healthy Homes Barometer“ des Dachfensterherstellers VELUX in Zusammenarbeit mit dem RAND Europe Institut veröffentlicht. Die neue Studie verdeutlicht die Dringlichkeit einer nachhaltigen Renovierung unserer Gebäude – für Gesundheit, Wohlbefinden und zur Verringerung der Klimaauswirkungen. Doch wo setzt man am besten an?