Strom und Erdgas: Jetzt ein Jahr günstige Preise sichern

Die Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG bietet ab sofort einen neuen Strom- und Erdgas-Tarif für Privatkund*innen an: Mit dem Tarif OPTIMA Entspannt plus profitieren Haushalte von einem besonders attraktiven Energiepreis. Der Strom-Verbrauchspreis liegt mit Rabatt bei einjähriger Vertragsbindung bei rund 12,6 Cent pro Kilowattstunde (inkl. Steuern und Abgaben für Wien) und damit unter der mit Januar ausgelaufenen Strompreisbremse. Der verbrauchsunabhängige Grundpreis liegt bei rund 6,13 Euro pro Monat.

Auch für alle Erdgas-Kund*innen, die sich für ein Jahr binden, ist der neue Tarif OPTIMA Entspannt plus mit rund 5,6 Cent/kWh (inkl. Steuern und Abgaben für Wien) ein besonders attraktives Angebot. Der Grundpreis bei Erdgas liegt bei rund 8,59 Euro pro Monat. Das Angebot von Wien Energie ist ab sofort bis längstens 30. September 2025 abschließbar.