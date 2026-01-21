Strahlende Haut ohne Operation – Aurora Wien setzt auf Futuracontour mit KI

Innovationsführerschaft durch neue Wirkstofftechnologien

Aurora.Wien zählt zu den ersten Unternehmen, die Exosomen gezielt in medizinisch-kosmetische Behandlungskonzepte integrieren. Exosomen gelten als besonders innovative Wirkstoffe, da sie die Zellkommunikation unterstützen und regenerative Prozesse der Haut fördern können. Mit dem frühen Einsatz dieser Technologie unterstreicht Aurora.Wien den Anspruch, neue Entwicklungen der medizinischen Kosmetik aktiv aufzugreifen und verantwortungsvoll in wirksame Behandlungsstrategien zu überführen.

Weitere Informationen zu medizinischer Kosmetik und apparativen Behandlungsmöglichkeiten finden sich unter www.aurora.wien.