Steuererklärung, Jahresabschluss & Beratung: Das Seminar Oberlaa Team – Bändiger von Steuerrecht und Bilanzierung

Wo liegen die Herausforderungen bei Bilanzierung und Steuerberatung?

Georg Wilfling: Der Präsident der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) äußerte sich kritisch zum hohen Prüfungsdruck infolge des Betrugsbekämpfungsgesetzes und zur Komplexität der Materie. Komplexität und Zeitdruck sind eine Mischung, da muss man bei den laufenden Gesetzesänderungen einfach sattelfest sein. Aber um da Schritt zu halten, müsste man wiederum Zeit investieren, die man nicht hat. Mit dem Seminar Oberlaa haben wir dafür eine Lösung parat und bieten zwei Mal im Jahr einen gesammelten, kompakten, praxisnahen Rundumblick zu aktuellen Fragen in Steuerrecht und Rechnungswesen. So aufbereitet, dass man’s wirklich versteht und sofort in der Arbeit anwenden kann.

Warum braucht es solche Updates gerade jetzt?

Um sich rechtzeitig für die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 2025 zu rüsten. Und damit sich das bei all dem Zeitdruck ausgeht, bieten wir Fortbildung als Online-Videos à la “on demand”.

Was bringt „on demand“ konkret?

Vor allem Flexibilität. Ab 26. März 2026 stehen die Online-Videos bereit, und man kann diese bis 30. Juni 2026 abrufen – so, wie es der Terminplan zulässt. Das ist ideal, wenn gerade Abschlussstress ist oder Mandate drängen. Videos kann man zwischendurch stoppen oder einzelne Passagen nochmal anschauen, das ist eine echte Lernhilfe.