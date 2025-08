Sommerfest der Makler Service AG: Vernetzung und Wissen am Bodensee

Direkt am Bodensee bringt die Makler Service AG Immobilienmakler, Branchenkenner und Bildungsinteressierte zu einem Sommerfest zusammen, das fachlichen Austausch und persönliche Begegnung vereint. In entspannter Umgebung steht das gemeinsame Lernen ebenso im Fokus wie das Netzwerken mit Kolleginnen und Kollegen aus der Immobilien-Wirtschaft. Die Veranstaltung bietet Raum für neue Impulse – getragen von Offenheit, Dialog und der Freude am Beruf.

Georg Ortner, Maklerausbildung & Weiterbildung gem. § 34c GewO

Ein zentrales Element des Sommerfestes sind Fachimpulse von erfahrenen Referenten wie Georg Ortner, der seit Jahren die Makler-Ausbildung mitgestaltet. Neben praxisnahen Einblicken in den Makleralltag werden auch gesetzlich relevante Themen wie die Weiterbildung gem. § 34c GewO und die Weiterbildung gemäß § 15 b Abs.1 MaBV beleuchtet. So trifft fundiertes Wissen auf eine Atmosphäre, die Offenheit und Austausch fördert – ganz im Sinne einer zeitgemäßen Lernkultur für Immobilienprofis. Wichtiger Hinweis: Die Regelungen nach § 34c GewO gelten für Maklerinnen und Makler mit Sitz in Deutschland. Für österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer dient dieser Programmpunkt als Einblick in deutsche Standards, die – je nach beruflichem Bezug – auch grenzüberschreitend von Interesse sein können.

Dubai Immobilien und Invest Dubai im Fokus

Ein weiterer Programmpunkt widmet sich den internationalen Marktchancen, insbesondere im Bereich der Dubai Immobilien. Anhand der Plattform Invest Dubai wird erläutert, wie Immobilienmakler ihre Kundinnen und Kunden beim Kauf einer Wohnung in Dubai, beim Kauf eines Hauses in Dubai oder beim Erwerb einer Villa in Dubai kompetent unterstützen können. Die Region eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur Erweiterung des eigenen Geschäftsfeldes.

Maklersprechstunde live: Ein Netzwerk, das verbindet

Die Maklersprechstunde erhält auf dem Sommerfest eine besondere Bühne – als Treffpunkt für persönliche Gespräche, neue Kontakte und kollegialen Austausch. Hier treffen sich Menschen, die ihr Wissen teilen, voneinander lernen und gemeinsam nach vorne denken. Diese Form der Vernetzung gehört für viele zum Herzstück ihres beruflichen Alltags und bringt frischen Wind in die Branche.

Ein Sommerfest mit Blick nach vorn

Die Immobilienbranche entwickelt sich stetig weiter – und mit ihr die Anforderungen an Weiterbildung und Professionalität. Die Makler Service AG schafft mit Formaten wie diesem Sommerfest einen Rahmen, in dem fachlicher Anspruch und menschliches Miteinander harmonisch ineinandergreifen. Es ist ein Ort, an dem neue Ideen entstehen und bestehendes Wissen lebendig bleibt.

Weitere Informationen findet man unter maklersprechstunde.com.

Makler Service AG

E-Mail: office@maklersprechstunde.com

Tel: +41 415520292