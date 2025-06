Sommerabenteuer: Jede Menge Familienspaß – bei Gratis-Eintritt

Ein perfekter Auftakt in die Ferien – und der Beginn unvergesslicher Erlebnisse. Denn Schloss Hof ist weit mehr als nur ein barockes Ensemble: Hier verschmelzen Geschichte, Natur und Abenteuer zu einem Tagesausflug für die ganze Familie. Interaktive Erlebnispfade, ein Laufrad-Parcours, eine Kugelbahn und die große Kinder- und Familienwelt im Bäckenhof laden zum spielerischen Entdecken ein.

Endlich Schulschluss – und das gehört gefeiert! Zum Start in die Sommerferien lädt Schloss Hof alle kleinen Schulheld:innen zum großen Zeugnis-Wochenende von 27. bis 29. Juni 2025 ein. Das Motto: „Hast du dein Zeugnis dabei, dann ist dein Eintritt frei!“. Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren erhalten gegen Vorlage ihres Zeugnisses freien Eintritt. Und für alle unter 6 Jahren ist der Eintritt ohnehin kostenlos.

Auch das Thema Nachhaltigkeit kommt nicht zu kurz: Das Wasser fließt nur, wenn es tatsächlich gebraucht wird – und wird danach zur Bewässerung der prachtvollen Gartenanlagen verwendet. So wird spielerisches Lernen mit umweltbewusstem Handeln verbunden.

„So ein Zirkus!“

Im August geht der Ferienspaß in die nächste Runde. Unter dem Motto „So ein Zirkus“ erwartet die Besucher:innen eine bunte Welt voller Artistik, Clowns und kreativer Überraschungen. Unterschiedliche Workshops und Vorstellungen sorgen für Abwechslung. Auch neue Erlebnisräume in der Kinder- und Familienwelt wollen entdeckt werden – Spaß und Staunen sind garantiert. Ob halbtägiger Ausflug oder ganzer Ferientag: Schloss Hof bietet alles, was Familien für gelungene Sommermomente brauchen – Spiel, Natur und ein Hauch Geschichte inmitten barocker Kulisse.

Öffnungszeiten: täglich 10:00 – 18:00 Uhr

www.schlosshof.at