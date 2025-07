So verändert GenussPabst unseren Fleischgenuss der Zukunft

In einer Welt, in der Fleischkonsum zunehmend kritisch hinterfragt wird, geht eine oberösterreichische Unternehmerfamilie neue Wege: Patrick Pabst, Fleischermeister in dritter Generation, und seine Frau Julia haben ihr Unternehmen strategisch neu ausgerichtet. Aus einem breit aufgestellten Produzenten für Gastronomie- und Handelsware wurde ein Anbieter mit klarem Fokus – auf hochwertiges Rindfleisch aus Österreich, auf bewussten Genuss und auf ehrliche Handwerkskunst. „Weniger Fleisch – aber wenn, dann GenussPabst“ – so lautet das Credo der Familie. Und das ist mehr als ein Slogan: Es ist ein Bekenntnis zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln, zu fairer Landwirtschaft und zu echtem Geschmack.

Aus harter Arbeit wurde Haltung

Die Geschichte beginnt im Hausruckviertel, wo Patricks Großmutter als Kind in eine Fleischerei und einen Gastrobetrieb aufgenommen wurde – nicht als Gast, sondern als fleißige Arbeitskraft. Dort lernte sie das Handwerk von der Pike auf, mit Hingabe, Disziplin und Respekt vor dem Tier. Diese Werte prägen bis heute das Selbstverständnis der Familie. „Wir sind nicht einfach eine Fleischfirma“, sagt Patrick Pabst. „Wir sind Teil einer Tradition, aber wir haben den Mut, sie zeitgemäß weiterzuentwickeln.“ Und das gelingt: Die GenussPabst Fleischermeister GmbH liefert heute österreichisches Rindfleisch in Topqualität an Gastronomiebetriebe und Händler in ganz Europa – zugeschnitten, veredelt oder küchenfertig gegart.

Regionalität, die man schmeckt

Was die GenussPabst Fleischermeister GmbH von anderen unterscheidet, ist der kompromisslose Fokus auf Regionalität und Verantwortung. Die Rinder stammen ausschließlich aus der Alpenregion, aus Betrieben mit artgerechter Haltung und kurzen Wegen. „Unsere Partner wissen, dass bei uns nur Qualität zählt – für Mensch, Tier und Umwelt“, sagt Julia Pabst. Neben dem klassischen Zuschnitt bietet das Unternehmen auch innovative Sous-vide-Produkte, die Zeit sparen und dennoch echten Geschmack garantieren. Besonders gefragt sind diese bei Hotels, Gesundheitsresorts und Personal Trainern, die auf natürliche Ernährung setzen.

Genuss als Haltung

Der Erfolg der GenussPabst Fleischermeister GmbH ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis einer klaren Haltung: Fleisch ist kein Alltagsprodukt, sondern ein Stück Kultur. Ein Lebensmittel, das Respekt verdient – von der Geburt des Tiers bis zum letzten Bissen am Teller. Mit dieser Philosophie trifft das Unternehmen den Zeitgeist. Immer mehr Konsumenten – aber auch Profiküchen – suchen nach Alternativen zur industriellen Massenware. GenussPabst bietet genau das: Transparenz, Geschmack und ehrliches Handwerk. „Wir sind bereit, weniger zu verkaufen, wenn das bedeutet, dass unsere Kunden bewusster genießen“, sagt Patrick Pabst, „denn nur so hat Fleischkultur eine Zukunft.“

Über das Unternehmen

Die GenussPabst Fleischermeister GmbH mit Sitz in Oberösterreich wurde 2022 von Patrick und Julia Pabst gegründet. Das Unternehmen beliefert Gastronomie, Hotellerie und Handel in Europa mit österreichischem Qualitätsrindfleisch – zugeschnitten, veredelt oder Sous-vide gegart. GenussPabst steht für Nachhaltigkeit, Regionalität und handwerkliche Verarbeitung.