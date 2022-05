Smartwatch mit Wow-Effekt: Die neue Huawei Watch GT 3 Pro Titan glänzt auf ganzer Linie

Eine der aufregendsten neuen Funktionen der Huawei Watch GT 3 Pro Titan ist ihre erhöhte Wasserbeständigkeit. Sie ist IP68-zertifiziert und wasserdicht bis 5 ATM. Nach mehr als 200 Wasserdrucktests erfüllt sie nun die technische Norm EN 13319 und erreicht eine bahnbrechende wasserdichte Leistung auf Tauchniveau, die das Freitauchen in Salzwasser von bis zu 30 Meter Tiefe unterstützt. Der Free Dive-Modus zeigt Tauchinformationen in Echtzeit an und unterstützt Taucher:innen bei ihren Abenteuern unter Wasser. Die Daten auf dem Ziffernblatt sind übersichtlich angeordnet und lassen sich auch bei einem schnellen Blick gut erkennen. Insgesamt zählt die Huawei Watch GT 3 Pro Titan über 100 Trainingsmodi, wozu die intelligente Laufplanungsfunktion zählt. Dieser Modus wertet Daten wie Tempo, Herzfrequenz und Distanz aus und synchronisiert sie über die Huawei Health App direkt mit so ziemlicher jeder Workout-App, die es gibt – zum Beispiel Strava, Runtastic und Komoot. Damit über- und unterfordert man sich nicht und steigert sich von Laufsession zu Laufsession. Der nächste Marathon kann also kommen!