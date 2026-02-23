Skiunfälle und deren Rechtsfolgen

Haftungsfragen bei Skiunfällen: Wer trägt die Verantwortung?

Ein zentraler Aspekt bei Skiunfällen ist die Frage der Haftung. Ob Kollision mit einem anderen Wintersportler, missachtete Pistenregeln oder fehlerhafte Pistenpräparierung – die Ursachen sind vielfältig und erfordern jeweils eine individuelle rechtliche Beurteilung.

Grundsätzlich gilt bei Sach- und Personenschäden infolge einer Kollision mit anderen Wintersportlern das Verschuldensprinzip. Wer etwa gegen die FIS-Verhaltensregeln oder gegen die Verhaltensregeln des Pisten-Ordnungs-Entwurfs verstößt und dadurch einen Unfall verursacht, riskiert, haftbar gemacht wird, wobei in der Regel der von hinten kommende Skifahrer haftet. Die Ansprüche können in diesen Fällen direkt beim Unfallgegner geltend gemacht werden. Sollte dieser über eine private Haftpflichtversicherung verfügen, wird der Schaden bei Vorliegen eines klaren Verschuldens vielfach von dieser übernommen.

Pisten- oder Liftbetreiber können sich ebenfalls mit Haftungsfragen konfrontiert sehen, sofern der Unfall durch eine mangelhaft gesicherte Piste, oder Liftanlage verursacht wurde. Der Betreiber muss zur Begründung der Haftung sorgfaltswidrig gehandelt und mangelhaft abgesichert haben. Nach einhelliger Auffassung sind nur atypische Gefahrenquellen zu sichern. Das sind jene Hindernisse, die der Skifahrer nicht ohne weiteres erkennen kann. Beispielhaft ist eine Seilwindenpräparierung oder ein Betonsockel einer Liftstütze zu nennen. Typische Gefahren (zB vereinzelte kleine eisige Stellen) sind in der Regel nicht zu sichern, sodass bei deren Vorliegen eine Haftung ausgeschlossen wird.

Darüber hinaus ist einzelfallbezogen auch ein allfälliges Mitverschulden des Verunfallten zu prüfen.

Trefalt und Walch Rechtsanwälte verfügen über umfassende Erfahrung im Ski-, Versicherungs- und Schadenersatzrecht und vertretenen Mandanten, wenn es um die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen geht. Je genauer der Hergang dokumentiert und belegt wird, desto besser die Ausgangsposition im Rechtsstreit.