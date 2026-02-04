SHB – Dr. Simon Harald Baier: So können Unternehmen ihre Ansprüche durchsetzen
Unbezahlte Rechnungen sind für viele Betriebe nicht nur ärgerlich, sondern ein echtes Geschäftsrisiko. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können es sich kaum leisten, auf offene Forderungen zu warten. Dennoch bleibt das Mahnwesen oft lange liegen – aus Unsicherheit, Zeitmangel oder der Hoffnung, dass sich alles „von selbst regelt“. Genau hier setzt Dr. Simon Harald Baier an: Als auf Wirtschaftsrecht ausgerichteter Rechtsanwalt unterstützt er Unternehmen bei der rechtlich fundierten und zügigen Forderungsbetreibung, auch in Fällen mit grenzüberschreitendem Bezug.
Effizientes Inkasso für KMU – SHB Rechtsanwalt
"Viele Unternehmer schrecken vor rechtlichen Schritten zurück, weil sie hohe Kosten, langwierige Prozesse oder negative Kundengespräche befürchten", erklärt Baier. "Dabei kann ein klar strukturierter Forderungsprozess ein wirkungsvolles Instrument sein, um Liquidität zu sichern und Geschäftsbeziehungen möglichst zu erhalten." In seiner Kanzlei SHB – Rechtsanwalt Dr. Simon Harald Baier LL.M. in Wien bietet er pragmatische Lösungen für das Forderungsmanagement, vom ersten Mahnschreiben bis zur gerichtlichen Geltendmachung. Mandanten profitieren dabei von rechtlich fundierter Arbeit und einem Verständnis für unternehmerische Abläufe.
Forderungen international durchsetzen
Dr. Baier ist in Österreich und in New York als Rechtsanwalt zugelassen und war früher auch in Asien beruflich tätig. Seine internationale Erfahrung und sein Netzwerk kommen insbesondere dann zum Tragen, wenn Unternehmen offene Forderungen im Ausland verfolgen müssen. Baier berät zum österreichischen Recht und vertritt nur vor österreichischen Gerichten; er unterstützt dabei, österreichische Titel im Ausland oder ausländische Titel in Österreich vollstrecken zu lassen.
Zahlungsausfälle reduzieren: Vertragsprüfung & klare Klauseln
Viele Zahlungsausfälle lassen sich, wenn Verträge klar und sorgfältig gestaltet sind, verhindern. Schon bei der Auftragsvergabe, der Definition von Zahlungsfristen, Mahnverfahren oder Gerichtsstandklauseln lassen sich Weichen stellen, die im Streitfall entscheidend sind. „Viele Probleme entstehen, weil Vertragsklauseln zu unkonkret oder widersprüchlich sind“, sagt Baier. „Wer hier vorbeugt, reduziert späteren Aufwand – und häufig auch Kosten.“ Deshalb ist bei SHB auch die Vertragsprüfung ein zentraler Teil der Beratung, besonders bei Neukunden oder Exportgeschäften.
Für welche Unternehmen sich Inkasso-Beratung lohnt
Vor allem kleine und mittlere Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung, die ihre offenen Forderungen effizient eintreiben möchten, profitieren von einer gezielten rechtlichen Unterstützung. Auch Unternehmen mit grenzüberschreitenden Kundenbeziehungen, die mit unterschiedlichen Rechtssystemen konfrontiert sind, setzen dabei zunehmend auf professionelle Beratung. Start-ups und Jungunternehmer sowie Einzelunternehmer, die noch keine etablierten Mahn- und Inkassoprozesse haben oder Zahlungskonflikte nicht länger allein austragen möchten, können sich von SHB rechtlich begleiten lassen. Die Kanzlei betreut Mandanten unkompliziert, effizient und persönlich – vom ersten Gespräch über die rechtliche Prüfung bis zu den erforderlichen Schritten zur Durchsetzung von Forderungen.
Dr. Simon Harald Baier, Rechtsanwalt
Webgasse 43/3D, 1060 Wien