SHB – Dr. Simon Harald Baier: So können Unternehmen ihre Ansprüche durchsetzen

Für welche Unternehmen sich Inkasso-Beratung lohnt

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung, die ihre offenen Forderungen effizient eintreiben möchten, profitieren von einer gezielten rechtlichen Unterstützung. Auch Unternehmen mit grenzüberschreitenden Kundenbeziehungen, die mit unterschiedlichen Rechtssystemen konfrontiert sind, setzen dabei zunehmend auf professionelle Beratung. Start-ups und Jungunternehmer sowie Einzelunternehmer, die noch keine etablierten Mahn- und Inkassoprozesse haben oder Zahlungskonflikte nicht länger allein austragen möchten, können sich von SHB rechtlich begleiten lassen. Die Kanzlei betreut Mandanten unkompliziert, effizient und persönlich – vom ersten Gespräch über die rechtliche Prüfung bis zu den erforderlichen Schritten zur Durchsetzung von Forderungen.