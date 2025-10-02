Selbstentwicklung: Wer äußerlich gut wirken will, muss innerlich wachsen

Tiefgehende Seminare im Biotic Institute für persönliche Entwicklung

Das Biotic Institute in Schwarzenau in Niederösterreich bietet mit speziell entwickelten Seminaren Räume für nachhaltige Selbstentwicklung. Hier geht es nicht um schnelle Motivation, sondern um Transformation: Schuldgefühle verstehen, Selbstzweifel loslassen und innere Stärke entwickeln.

Marie-Luise Kolitscher beschreibt es so:

„Wir zeigen Menschen, wie sie alte Verhaltensmuster durchschauen und weniger selbstkritisch werden können. So entsteht mehr Freiheit, Verantwortung und Freude im Alltag.“

Das Seminar „Die Freiheits-Methode“ zeigt, dass Selbstzweifel nicht verschwinden, wenn man sie verdrängt, sondern wenn man ihnen auf den Grund geht. Mit Körperübungen, Selbstreflexion und praktischen Übungen lernen die Teilnehmenden, alte Glaubenssätze zu hinterfragen und neue Handlungsspielräume zu entwickeln.

Ein Teilnehmer fasst seine Erfahrung zusammen: