Schnee, Lichter und Emotionen: Das vivo X300 Pro als perfekter Begleiter

Die kalte Jahreszeit ist voller einzigartiger Erlebnisse mit stimmungsvollen Lichtern und gemütlichen Momenten mit Freund:innen und Familie. Wer diese besonderen Augenblicke in ihrer ganzen Schönheit einfangen möchte, braucht ein Smartphone, das alle Must-Haves und noch mehr abdeckt – so wie das neue vivo X300 Pro.

200 Megapixel für die schönsten Momente im Leben

Dank der gemeinsam mit ZEISS entwickelten 200-Megapixel-Telekamera werden selbst feinste Details in der Winterlandschaft gestochen scharf eingefangen. Glitzernde Schneekristalle, festliche Weihnachtsbeleuchtung oder die ersten Spuren im frischen Pulverschnee, jede Aufnahme überzeugt durch beeindruckende Farben und Kontraste. Die smarte Bildstabilisierung sorgt dabei für ruhige Bilder, auch wenn die Handschuhe mal zittern oder das Abenteuer auf der Piste ruft.

Outdoor-Fans profitieren zudem vom robusten, wasser- und staubdichten Design (IP68/IP69) sowie dem widerstandsfähigen Armor Glass. Egal ob beim Winterspaziergang oder auf dem Weihnachtsmarkt: Das vivo X300 Pro hält mit seinem 5.440-mAh-Akku und 90-Watt-Schnellladefunktion den ganzen Tag durch und ist im Nu wieder einsatzbereit.