Schnee, Lichter und Emotionen: Das vivo X300 Pro als perfekter Begleiter
Die kalte Jahreszeit ist voller einzigartiger Erlebnisse mit stimmungsvollen Lichtern und gemütlichen Momenten mit Freund:innen und Familie. Wer diese besonderen Augenblicke in ihrer ganzen Schönheit einfangen möchte, braucht ein Smartphone, das alle Must-Haves und noch mehr abdeckt – so wie das neue vivo X300 Pro.
200 Megapixel für die schönsten Momente im Leben
Dank der gemeinsam mit ZEISS entwickelten 200-Megapixel-Telekamera werden selbst feinste Details in der Winterlandschaft gestochen scharf eingefangen. Glitzernde Schneekristalle, festliche Weihnachtsbeleuchtung oder die ersten Spuren im frischen Pulverschnee, jede Aufnahme überzeugt durch beeindruckende Farben und Kontraste. Die smarte Bildstabilisierung sorgt dabei für ruhige Bilder, auch wenn die Handschuhe mal zittern oder das Abenteuer auf der Piste ruft.
Outdoor-Fans profitieren zudem vom robusten, wasser- und staubdichten Design (IP68/IP69) sowie dem widerstandsfähigen Armor Glass. Egal ob beim Winterspaziergang oder auf dem Weihnachtsmarkt: Das vivo X300 Pro hält mit seinem 5.440-mAh-Akku und 90-Watt-Schnellladefunktion den ganzen Tag durch und ist im Nu wieder einsatzbereit.
Bereit für jedes Abenteuer
Die neue AI Image Studio Funktion macht Fotografieren und Filmen noch kreativer: Störende Passant:innen im Bild? Einfach wegzaubern. Winterlandschaften optimieren? Ein Klick genügt. Dank 4K-Video und Dolby Vision werden selbst spontane Clips zu kleinen Meisterwerken, die sich perfekt mit Familie und Freund:innen teilen lassen.
Auch das Design überzeugt: Das schlanke 6,78-Zoll-Display und die trendige Farbe Dune Brown machen das X300 Pro zum stylischen Statement – passend zur festlichen Saison. Für Technikfans gibt es noch ein Extra-Highlight: Das brandneue OriginOS sorgt für ein noch flüssigeres und personalisiertes Nutzungserlebnis.
Also macht euch bereit für das Weihnachts-Shopping, den Christkindlmarkt oder einen Winterausflug in die Berge – das vivo X300 Pro ist mehr als nur ein Smartphone. Es ist der perfekte Begleiter, um Erinnerungen einzufangen, die bleiben.
Erhältlich ist das neue vivo X300 Pro ab 3. November österreichweit zu einem UVP von 1.399 Euro.