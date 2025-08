Schlüsseldienst Wien Kosten 2025: Ein Profi erklärt, worauf Sie achten sollten

„Viele Kunden wissen nicht, dass es keine gesetzlich geregelten Fixpreise gibt.“

Herr Schlüsseldoc, was kostet ein Schlüsseldienst in Wien aktuell – tagsüber an einem normalen Wochentag?

SCHLÜSSELDOC: Für eine klassische Türöffnung tagsüber, werktags und innerhalb Wiens, liegt der Preis bei etwa 80 bis 180 € je nach Türart In den meisten Fällen zwischen 80 bis 129 € inklusive Anfahrt und Mehrwertsteuer. Das ist ein fairer Preis, der alle Kosten deckt und bereits telefonisch klar kommuniziert wird.