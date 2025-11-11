Sandro J. Stadelmann: Das Immobilien 1×1 für Einsteiger & Profis

Erfahrener Immobilienexperte erklärt den Markt

Was das Buch von vielen anderen unterscheidet, ist die Perspektive des Autors: Stadelmann kennt das Geschäft nicht nur von der Oberfläche. Er war selbst Mieter, Verkäufer, Käufer, Vermieter, Makler und Investor. Diese Vielfalt spürt man in jedem Kapitel. Es sind die kleinen Hinweise, die gezielten Strategien, das Verständnis für typische Fehler – die zeigen, dass hier jemand schreibt, der die Branche nicht studiert, sondern gelebt hat. Und dennoch ist der Ton nie belehrend. Stadelmann verzichtet auf Fachjargon, bleibt zugänglich, erklärt Zusammenhänge so, dass auch Einsteigern mitgehen können. Sein Ziel ist klar: Orientierung geben, ohne zu überfordern.