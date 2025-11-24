RUDI ist ein Problemlöser. Er erledigt Reparaturen, hilft beim Umzug, mäht den Rasen oder schaufelt Schnee, wartet Heizungen, putzt Wohnungen, sorgt für streifenfreie Fenster und öffnet Türen, wenn man sich ausgesperrt hat. Immer freundlich, stets pünktlich und dabei höchst professionell. Was wie der perfekte Schwiegersohn oder Traummann klingt, ist in Wahrheit eine digitale Serviceplattform des Versicherungsunternehmens UNIQA: „RUDI, kurz für Rund Um Deine Immobilie“. Das Portal zeigt verlässliche Handwerker:innen, Professionist:innen und Haushaltsdienstleister:innen, die schnell, unkompliziert und mit Qualitätsgarantie arbeiten.

Der genialste Lifehack für die Wohnung: So einfach wird aus Reparaturstress mehr Freizeit Hand aufs Herz: Kaum jemand hat Zeit oder das nötige Know-how, um sich selbst um Reparaturen, Wartungen oder kleinere Arbeiten im Haushalt zu kümmern. Und kaum etwas raubt so viel Zeit und Nerven wie die Suche nach verlässlichen, seriösen und qualifizierten Handwerker:innen, Umzugshilfen, Reinigungskräften oder helfenden Händen im Garten und Haushalt. Man fragt im Freundeskreis herum, schreibt in Familiengruppen, erkundigt sich bei Arbeitskolleg:innen, recherchiert Bewertungen, klickt sich durch unzählige Online-Portale und wartet auf Rückrufe und Kostenvoranschläge, die oft nie kommen. Zwischen Empfehlungen, Warteschleifen und halben Zusagen vergeht viel Zeit. Und am Ende bleibt nur die Hoffnung, dass helfende Hände zur Unterstützung kommen.

Elektriker:innen, Installateur:innen & Haushaltshilfen zum Fixpreis Ab sofort heißt es, zurücklehnen und entspannen, denn RUDI beendet dieses zeitintensive Anfrage-Chaos. Ob Thermenwartung, Umzug, Reinigung, Technik-Support oder Rasenpflege: Auf der Plattform wird das gewünschte Service ausgewählt, der Fixpreis sofort angezeigt und der passende Termin mit wenigen Klicks gebucht. Es funktioniert im Grunde genommen so einfach wie eine Online-Bestellung, eine Taxifahrt per App oder eine Hotelbuchung, nur dass es hier nicht um Pizza, Pakete oder Reisen geht, sondern um Reparaturen, Reinigung und Services, die den Alltag zuhause leichter machen.

Die zuverlässige End-to-End-Plattform für Haushalt, Handwerk und Services RUDI versteht sich nicht als klassischer Handwerker-Marktplatz, sondern als End-to-End-Plattform, die alle Schritte von der Suche bis zur Bezahlung in einem einzigen digitalen Prozess bündelt. Egal, ob Thermenwartung, Wohnungsreinigung oder Aufsperrservice: Kund:innen können verschiedene Dienstleistungen direkt vergleichen, buchen und zum Fixpreis bezahlen, ohne zusätzliche Telefonate, Terminabsprachen oder Preisverhandlungen.

Thermenservice fällig? RUDI organisiert die Thermenwartung Wartung buchen, warm bleiben, Sorgen sparen: Die gesetzlich vorgeschriebene Heizungswartung lässt sich mit RUDI ganz einfach erledigen. Die RUDI-Partnerbetriebe übernehmen die komplette Thermenwartung – fachgerecht, transparent und inklusive aller wichtigen Leistungen. Zum Service gehören der Ausbau und die gründliche Reinigung des Wärmetauschers, die Reinigung des Brenners sowie die Überprüfung der Brennkammerisolierung, der Elektroden und des Ausdehnungsgefäßes. Anschließend werden alle gereinigten Teile wieder sorgfältig zusammengesetzt. Zum Abschluss führen die Fachkräfte eine Dichtheits- und Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Anlage effizient und zuverlässig arbeitet. An- und Abfahrt sind im Preis bereits enthalten, es kommen also keine zusätzlichen Kosten hinzu.

Weihnachtsputz nötig? RUDI bringt Freizeit statt Putzstress Man kommt nach Hause und alles glänzt! Ob einmalige Intensivreinigung, regelmäßige Wohnungs- oder Fensterreinigung für sonnige Aussichten oder der große Weihnachtsputz: Mit RUDI ist saubere Hilfe nur wenige Klicks entfernt. Über die Plattform lassen sich geprüfte und erfahrene Reinigungsfirmen ganz einfach buchen – flexibel, zuverlässig und transparent im Preis. Die Profis arbeiten mit hochwertigen, professionellen Reinigungsmitteln und modernem Equipment, um streifenfreie Ergebnisse und hygienische Sauberkeit zu garantieren. So bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge des Alltags – und das gute Gefühl, nach Hause zu kommen, wenn alles strahlt.

Tür zu, Schlüssel drinnen? RUDI zeigt seriöse Aufsperrdienste Ist der Schlüssel abgebrochen, der Zylinder defekt oder die Tür einfach zugefallen? Kein Grund zur Panik! Über RUDI lässt sich in wenigen Minuten ein geprüfter Aufsperrdienst buchen – rund um die Uhr, zu fixem Preis und in der Regel beschädigungsfrei. RUDI arbeitet ausschließlich mit seriösen, überprüften Partnerbetrieben zusammen, die ohne überhöhte Notfallzuschläge schnell vor Ort sind und faire, transparente Preise bieten.

So einfach geht der Buchungsprozess bei RUDI Start: Alles beginnt online, über die RUDI-Plattform: Aus über 40 Service-Kategorien wählen Nutzer:innen bequem den passenden Bereich: Heizung & Sanitär, Elektro, Reinigung, Gartenpflege und viele mehr. Schritt für Schritt zur Buchung: RUDI führt intuitiv durch den gesamten Prozess, von der Beschreibung des Auftrags bis zur Terminvereinbarung. Optional können Fotos hochgeladen werden. Fixpreis-Angebote in Echtzeit: In wenigen Sekunden zeigt RUDI Fixpreise, Bewertungen, Standorte und Verfügbarkeit geprüfter Betriebe. Die Ergebnisse lassen sich nach Preis, Bewertung oder Bedarf filtern. Wunschtermin und sichere Bezahlung: Der Wunschtermin kann direkt im Kalender gebucht werden. Die Online-Zahlung ist sicher und wird erst nach erbrachter Leistung freigegeben. Eine kostenlose Stornierung bis 14 Tage vor dem Termin sorgt für Flexibilität. Geprüfte Qualität & UNIQA-Käuferschutz: Bevor ein Betrieb auf RUDI aktiv wird, erfolgt eine gründliche Qualifikations- und Zuverlässigkeitsprüfung. Bewertungen werden regelmäßig überprüft, um Manipulationen zu vermeiden.

Breites Angebot an Services und Dienstleistungen RUDI deckt ein umfangreiches Serviceportfolio ab, das im privaten Bereich gefragt ist. Über die Plattform oder App wählen Nutzer:innen aus mehr als 40 Kategorien. Das aktuelle Angebot umfasst unter anderem: Reinigungsdienste: Wohnungs-, Fenster- und Hausreinigung

Alles rund um den Haushalt: Von A wie Aufsperrdienst bis Z wie Zimmerer „Wir wollten ein vertrauensvolles Dienstleister-Vermittlungsangebot schaffen – alles digital mit Qualitätsprüfung“, erklärt Tobias Knoll, Co-Founder von RUDI. „Man soll nicht mehr googeln, Angebote einholen und hoffen, dass jemand Zeit hat. Bei uns bucht man einfach online, zu einem Fixpreis und einem fixen Termin.“ Damit bewegt sich UNIQA als einer der größten Versicherer Österreichs auf neuem Terrain: weg vom reinen Absichern von Schäden, hin zum präventiven Alltagsservice, der Kund:innen dort abholt, wo sie leben. Noch ist RUDI als Pilotprojekt in Wien aktiv, doch der österreichweite Rollout ist bereits in Vorbereitung. Die Vision ist klar: ein One-Stop-Shop für alles rund um den Haushalt – von A wie Aufsperrdienst bis Z wie Zimmerer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Uniqa Das RUDI-Team rund um Tobias Knoll (links im Bild). Derzeit ist RUDI in Wien verfügbar. Die Plattform plant jedoch einen schrittweisen Rollout auf weitere Städte in Österreich, um den digitalen Zugang zu geprüften Dienstleistungsangeboten landesweit zu ermöglichen.