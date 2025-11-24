Werbung

Von Katharina Baumhakel
24.11.25, 17:13

RUDI ist ein Problemlöser. Er erledigt Reparaturen, hilft beim Umzug, mäht den Rasen oder schaufelt Schnee, wartet Heizungen, putzt Wohnungen, sorgt für streifenfreie Fenster und öffnet Türen, wenn man sich ausgesperrt hat. Immer freundlich, stets pünktlich und dabei höchst professionell. Was wie der perfekte Schwiegersohn oder Traummann klingt, ist in Wahrheit eine digitale Serviceplattform des Versicherungsunternehmens UNIQA: RUDI, kurz für Rund Um Deine Immobilie. Das Portal zeigt verlässliche Handwerker:innen, Professionist:innen und Haushaltsdienstleister:innen, die schnell, unkompliziert und mit Qualitätsgarantie arbeiten.

Der genialste Lifehack für die Wohnung: So einfach wird aus Reparaturstress mehr Freizeit

Hand aufs Herz: Kaum jemand hat Zeit oder das nötige Know-how, um sich selbst um Reparaturen, Wartungen oder kleinere Arbeiten im Haushalt zu kümmern. Und kaum etwas raubt so viel Zeit und Nerven wie die Suche nach verlässlichen, seriösen und qualifizierten Handwerker:innen, Umzugshilfen, Reinigungskräften oder helfenden Händen im Garten und Haushalt. Man fragt im Freundeskreis herum, schreibt in Familiengruppen, erkundigt sich bei Arbeitskolleg:innen, recherchiert Bewertungen, klickt sich durch unzählige Online-Portale und wartet auf Rückrufe und Kostenvoranschläge, die oft nie kommen. Zwischen Empfehlungen, Warteschleifen und halben Zusagen vergeht viel Zeit. Und am Ende bleibt nur die Hoffnung, dass helfende Hände zur Unterstützung kommen.

Elektriker:innen, Installateur:innen & Haushaltshilfen zum Fixpreis

Ab sofort heißt es, zurücklehnen und entspannen, denn RUDI beendet dieses zeitintensive Anfrage-Chaos. Ob Thermenwartung, Umzug, Reinigung, Technik-Support oder Rasenpflege: Auf der Plattform wird das gewünschte Service ausgewählt, der Fixpreis sofort angezeigt und der passende Termin mit wenigen Klicks gebucht. Es funktioniert im Grunde genommen so einfach wie eine Online-Bestellung, eine Taxifahrt per App oder eine Hotelbuchung, nur dass es hier nicht um Pizza, Pakete oder Reisen geht, sondern um Reparaturen, Reinigung und Services, die den Alltag zuhause leichter machen.

Person mit lockigem Haar sitzt auf einem gelben Strickkissen vor einem Kamin und liest ein Buch, im Vordergrund unscharfer Weihnachtsbaum mit Lichtern.

Während RUDI sich um Reparaturen & Co. kümmert, bleibt Zeit für eine Tasse Tee und Entspannung.

Die zuverlässige End-to-End-Plattform für Haushalt, Handwerk und Services

RUDI versteht sich nicht als klassischer Handwerker-Marktplatz, sondern als End-to-End-Plattform, die alle Schritte von der Suche bis zur Bezahlung in einem einzigen digitalen Prozess bündelt. Egal, ob Thermenwartung, Wohnungsreinigung oder Aufsperrservice: Kund:innen können verschiedene Dienstleistungen direkt vergleichen, buchen und zum Fixpreis bezahlen, ohne zusätzliche Telefonate, Terminabsprachen oder Preisverhandlungen.

Thermenservice fällig? RUDI organisiert die Thermenwartung 

Wartung buchen, warm bleiben, Sorgen sparen: Die gesetzlich vorgeschriebene Heizungswartung lässt sich mit RUDI ganz einfach erledigen. Die RUDI-Partnerbetriebe übernehmen die komplette Thermenwartung – fachgerecht, transparent und inklusive aller wichtigen Leistungen. Zum Service gehören der Ausbau und die gründliche Reinigung des Wärmetauschers, die Reinigung des Brenners sowie die Überprüfung der Brennkammerisolierung, der Elektroden und des Ausdehnungsgefäßes. Anschließend werden alle gereinigten Teile wieder sorgfältig zusammengesetzt. Zum Abschluss führen die Fachkräfte eine Dichtheits- und Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Anlage effizient und zuverlässig arbeitet. An- und Abfahrt sind im Preis bereits enthalten, es kommen also keine zusätzlichen Kosten hinzu. 

Handwerker in grauem Poloshirt und blauer Latzhose prüft Therme an der Wand und notiert auf Klemmbrett.

Eine regelmäßige Wartung sorgt nicht nur für mehr Sicherheit und Energieeffizienz, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Heizung. 

Weihnachtsputz nötig? RUDI bringt Freizeit statt Putzstress 

Man kommt nach Hause und alles glänzt! Ob einmalige Intensivreinigung, regelmäßige Wohnungs- oder Fensterreinigung für sonnige Aussichten oder der große Weihnachtsputz: Mit RUDI ist saubere Hilfe nur wenige Klicks entfernt. Über die Plattform lassen sich geprüfte und erfahrene Reinigungsfirmen ganz einfach buchen – flexibel, zuverlässig und transparent im Preis. Die Profis arbeiten mit hochwertigen, professionellen Reinigungsmitteln und modernem Equipment, um streifenfreie Ergebnisse und hygienische Sauberkeit zu garantieren. So bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge des Alltags – und das gute Gefühl, nach Hause zu kommen, wenn alles strahlt.

Hand mit gelbem Gummihandschuh wischt schaumige Flüssigkeit auf glattem Boden mit blauem Mop.

Effizient, hygienisch, zuverlässig: RUDI ermöglicht Reinigung auf Profi-Niveau.

Tür zu, Schlüssel drinnen? RUDI zeigt seriöse Aufsperrdienste

Ist der Schlüssel abgebrochen, der Zylinder defekt oder die Tür einfach zugefallen? Kein Grund zur Panik! Über RUDI lässt sich in wenigen Minuten ein geprüfter Aufsperrdienst buchen – rund um die Uhr, zu fixem Preis und in der Regel beschädigungsfrei. RUDI arbeitet ausschließlich mit seriösen, überprüften Partnerbetrieben zusammen, die ohne überhöhte Notfallzuschläge schnell vor Ort sind und faire, transparente Preise bieten.

Hand hält einen silbernen Schlüssel vor ein Schlüsselloch in einer grauen Tür.

Ein klarer Preis, eine verlässliche Uhrzeit und die Tür ist wieder offen.

So einfach geht der Buchungsprozess bei RUDI

  1. Start: Alles beginnt online, über die RUDI-Plattform: Aus über 40 Service-Kategorien wählen Nutzer:innen bequem den passenden Bereich: Heizung & Sanitär, Elektro, Reinigung, Gartenpflege und viele mehr.
  2. Schritt für Schritt zur Buchung: RUDI führt intuitiv durch den gesamten Prozess, von der Beschreibung des Auftrags bis zur Terminvereinbarung. Optional können Fotos hochgeladen werden.
  3. Fixpreis-Angebote in Echtzeit: In wenigen Sekunden zeigt RUDI Fixpreise, Bewertungen, Standorte und Verfügbarkeit geprüfter Betriebe. Die Ergebnisse lassen sich nach Preis, Bewertung oder Bedarf filtern.
  4. Wunschtermin und sichere Bezahlung: Der Wunschtermin kann direkt im Kalender gebucht werden. Die Online-Zahlung ist sicher und wird erst nach erbrachter Leistung freigegeben. Eine kostenlose Stornierung bis 14 Tage vor dem Termin sorgt für Flexibilität.
  5. Geprüfte Qualität & UNIQA-Käuferschutz: Bevor ein Betrieb auf RUDI aktiv wird, erfolgt eine gründliche Qualifikations- und Zuverlässigkeitsprüfung. Bewertungen werden regelmäßig überprüft, um Manipulationen zu vermeiden.
Hand hält Smartphone mit App-Ansicht von RUDI für Malerei-Dienstleistung. Rechts drei Dienstleisterkarten mit Namen, Adressen, Firmenlogos und Bewertungen.

Bei RUDI erfolgt der gesamte Buchungsprozess – von der Auswahl über die Terminvereinbarung bis hin zur sicheren Online-Zahlung – digital, unkompliziert und transparent.

Breites Angebot an Services und Dienstleistungen

RUDI deckt ein umfangreiches Serviceportfolio ab, das im privaten Bereich gefragt ist. Über die Plattform oder App wählen Nutzer:innen aus mehr als 40 Kategorien. Das aktuelle Angebot umfasst unter anderem:

  • Reinigungsdienste: Wohnungs-, Fenster- und Hausreinigung
  • Heizungs- und Thermenwartung: inklusive regelmäßiger Inspektionen
  • Aufsperrdienste: rund um die Uhr verfügbar, seriös und schnell
  • Umzugs- und Transportservices: für ein sorgenfreies Übersiedeln
  • Malerei: professionelle Malerleistungen für verschiedene Einsatzbereiche
  • Garten- und Rasenpflege: vom Rasenmähen bis zur saisonalen Pflege
  • Technik-Support: Unterstützung bei Computern, Elektro- und Haushaltsgeräten
Hand wischt mit weißem Tuch über eine Glasfläche mit Wasserperlen, blauer Himmel im Hintergrund.
Dunkelgrauer, länglicher Gegenstand mit unregelmäßiger Oberfläche auf dunklem Untergrund, Text 'Malerei' in der Bildmitte.
Hand mit grünem Handschuh hält eine Gartenschere vor unscharfem grünen Laub, Text 'Garten' in der Bildmitte.
Heller Wohnraum mit grauem Sofa, Couchtisch, großer Zimmerpflanze in gemustertem Topf und moderner Deckenleuchte.
Graue Rohrleitung mit Bogen vor grauer Wand, darüber weißer Text 'Heizung & Sanitär'.
Moderner Wohnraum mit grauem Sofa, Kissen und einem Regal mit Dekoration. Text 'Umzug' auf dem Regal.
Leuchtende Glühbirne mit sichtbarem Glühfaden in einem dunklen Raum, darunter der Schriftzug 'Elektrik'.
Alles rund um den Haushalt: Von A wie Aufsperrdienst bis Z wie Zimmerer

„Wir wollten ein vertrauensvolles Dienstleister-Vermittlungsangebot schaffen – alles digital mit Qualitätsprüfung“, erklärt Tobias Knoll, Co-Founder von RUDI. „Man soll nicht mehr googeln, Angebote einholen und hoffen, dass jemand Zeit hat. Bei uns bucht man einfach online, zu einem Fixpreis und einem fixen Termin.“ Damit bewegt sich UNIQA als einer der größten Versicherer Österreichs auf neuem Terrain: weg vom reinen Absichern von Schäden, hin zum präventiven Alltagsservice, der Kund:innen dort abholt, wo sie leben. Noch ist RUDI als Pilotprojekt in Wien aktiv, doch der österreichweite Rollout ist bereits in Vorbereitung. Die Vision ist klar: ein One-Stop-Shop für alles rund um den Haushalt – von A wie Aufsperrdienst bis Z wie Zimmerer.

Vier Männer stehen nebeneinander, einer hält ein blaues Hausmodell mit einem "R" darauf, ein anderer eine blaue Sprühflasche, ein weiterer einen blauen Hammer, der vierte eine gelbe Wasserwaage.

Das RUDI-Team rund um Tobias Knoll (links im Bild). Derzeit ist RUDI in Wien verfügbar. Die Plattform plant jedoch einen schrittweisen Rollout auf weitere Städte in Österreich, um den digitalen Zugang zu geprüften Dienstleistungsangeboten landesweit zu ermöglichen.

Fazit: Wer RUDI kennt, hat mehr Zeit zum Leben

Wer RUDI kennt, erspart sich nicht nur die hoffnungsvolle Suche nach dem Traummann oder dem perfekten Schwiegersohn, der einfach alles kann – wer RUDI kennt, hat einfach mehr Zeit zum Leben. Ob Heizung, Garten oder Wohnungsreinigung: RUDI macht Schluss mit Stress, Unsicherheit und Warteschleifen. Denn RUDI bringt „Rund Um Deine Immobilie“ seriöse Handwerker:innen, Reinigungskräfte und Alltagshelfer:innen direkt nach Hause. Einfach klicken, Termin wählen, zurücklehnen – und das gute Gefühl genießen, dass sich seriöse Profis darum kümmern.

