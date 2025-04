Ribera del Duero: Spaniens Weinstraße entdecken

Die Weinstraße Ribera del Duero zieht Menschen an, die mehr suchen als nur ein Reiseziel – hier verschmilzt Wein, Kultur und Natur zu einer harmonischen Symbiose. Ob bei einer Verkostung in traditionellen Bodegas, beim Entdecken regionaler Spezialitäten oder beim Erkunden historischer Orte: Besucher:innen erleben hier die enge Verbindung zwischen jahrhundertealter Weintradition, authentischer Gastronomie und nachhaltigem Tourismus.

Unter dem Motto „Impossible to bottle“ möchte die Weinstraße Ribera del Duero ihre Rolle als eines der herausragendsten weintouristischen Ziele in Spanien unterstreichen. Im Fokus stehen nicht nur die Weine mit der Herkunftsbezeichnung Ribera del Duero, sondern auch das kulturelle, gastronomische und landschaftliche Angebot der Region, das Besucher:innen dazu einlädt, sie intensiv zu erkunden.

Diese touristisch beliebte und kulturell wertvolle Route verbindet mehr als hundert Gemeinden in den Provinzen Burgos, Segovia, Soria und Valladolid in der Region Kastilien und León. Hier warten gelebte Weintradition, atemberaubende Landschaften, großartige Kulinarik und ein reiches historisches Erbe auf Sie – ein ideales Reiseziel für alle, die auf der Suche nach einem authentischen Erholungsurlaub sind.

Ein sensorisches Erlebnis, das über den Wein hinausgeht

Der Slogan – „Impossible to bottle" – lässt schon darauf vermuten und impliziert, dass sich die Vielfalt der Region nicht in einer einzigen Flasche „abfüllen”, also zusammenfassen lässt. Das Angebot reicht von Weinverkostungen in renommierten Bodegas bis hin zu Aktivitäten wie Heißluftballonfahrten über die Weinberge. Auch historische Sehenswürdigkeiten – darunter mittelalterliche Burgen, unterirdische Weinkeller und mehr als 70 denkmalgeschützte Orte – gehören zum touristischen Profil der Region. Kulturveranstaltungen wie das Festival Sonorama Ribera oder traditionelle Feierlichkeiten rund um die Weinlese und regionale Spezialitäten ergänzen das Angebot.

Internationale Förderung und Sichtbarkeit

Der Präsident der Weinstraße Ribera del Duero, Miguel Ángel Gayubo, betont die Bedeutung eines ganzheitlichen Reiseerlebnisses: „Unser Ziel ist es, den Besucher:innen der Weinstraße Ribera del Duero zu vermitteln, dass die Essenz dieser Region weit über den Wein hinausgeht. Wir bieten ihnen ein umfassendes Erlebnis, das die Schönheit unserer Landschaften, den Reichtum unserer Geschichte und die Herzlichkeit unserer Menschen vereint. Für alle, die Wert auf Authentizität und nachhaltigen Tourismus legen, ist die Weinstraße von Ribera del Duero de perfekte Destination.“