Rasen Maierhold: Nachhaltige Pflege für perfekte Rasenflächen

Alfred Maierhold, der Inhaber von Rasen Maierhold, vereint Handwerk und Fachwissen. Nach einer Schlosserlehre wechselte er in die Gartenbranche und bildete sich zum Landschaftsgärtner sowie Head Greenkeeper weiter. Mit der Kombination aus technischer Präzision und botanischem Verständnis setzt Alfred Maierhold mit Rasen Maierhold neue Maßstäbe in der professionellen Rasenpflege – auf Golfplätzen ebenso wie in Privatgärten.