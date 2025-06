Plameco Spanndecken: Akustik & Design stilvoll vereint

Plameco-Spanndecken bei wohnART Konrad: Bessere Akustik und modernes Design

wohnART Konrad in Graz präsentiert moderne Plameco-Deckensysteme zum Anfassen: Die Ausstellung bietet eine Vielzahl an Varianten, die sich für unterschiedliche Wohnbereiche eignen. Besonders die unsichtbare Schalldämmung der Plameco-Spanndecken überzeugt – sie verbessert die Akustik spürbar und sorgt für angenehme Ruhe, selbst in offenen Räumen. Das erfahrene Team um Alexander Konrad berät Interessierte von der Planung bis zur Montage und steht für individuelle Lösungen mit hohem Qualitätsanspruch.