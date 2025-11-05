Plácido Domingo: Eine Legende kehrt ins Wiener Konzerthaus zurück

Nach unzähligen triumphalen Auftritten in den führenden Opernhäusern der Welt kehrt Domingo nun nach Wien zurück, der Stadt, die ihn wie keine andere verehrt. Am Sonntag, den 18. Jänner 2026, um 18:00 Uhr präsentiert der Weltstar eine ganz besondere Opern-Gala im Wiener Konzerthaus.

Er ist ein Phänomen der klassischen Musik, eine der größten Stimmen der Gegenwart und ein wahrer Renaissance-Mensch: Plácido Domingo. Mit über 150 Opernrollen, weltweit gefeiertem Talent als Tenor, Bariton und Dirigent sowie einer über 60 Jahre andauernden Karriere hat Domingo Musikgeschichte geschrieben. Er ist nicht nur für seine atemberaubende Vielseitigkeit auf der Bühne bekannt, sondern auch als Gründer des renommierten Operalia-Gesangswettbewerbs und als Botschafter der spanischen Kultur.

In einem Programm voller Höhepunkte wird Domingo mit einer Auswahl seiner berühmtesten Arien von Verdi, Puccini und der spanischen Zarzuela begeistern. Ergänzt wird das Konzert durch leidenschaftliche Duette und die charmante Wiener Operette – ein wahres Fest für die Sinne. Besonders die berühmte Melodie aus Franz Lehárs „Dein ist mein ganzes Herz“ wird für magische Momente sorgen.

Begleitet wird Domingo vom Symphonieorchester der Volksoper Wien unter der Leitung des Dirigenten François López-Ferrer sowie der Sopranistin María José Siri. Dieses einmalige Event ist nicht nur ein musikalischer Höhepunkt, sondern auch ein Zeichen der Dankbarkeit des Künstlers für seine langjährige Verbindung zur Stadt Wien und seinem treuen Publikum.

Seien Sie dabei, wenn eine Legende zurückkehrt und erleben Sie Plácido Domingo in einem unvergesslichen Konzert, das die Herzen aller Opernfreunde höherschlagen lässt. Holen Sie sich jetzt Ihre Tickets und lassen Sie sich von der Magie dieser einzigartigen Gala verzaubern!