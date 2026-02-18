Pflege: Berufe mit Perspektiven

Pflege- und Betreuungsberufe sind vielfältiger als viele denken. Verschiedene Einsatzbereiche, hohe Eigenverantwortung und die Möglichkeit zu Weiterbildungen und Spezialisierungen machen eine Karriere in der Pflege attraktiv. Im FSW Bildungszentrum gibt es Aus- und Fortbildungen für jede Lebensphase und jeden Anspruch: Für Quereinsteiger:innen genauso wie für Profis, die ihre Qualifikationen erweitern wollen. Das Spektrum reicht von der Alltagsbegleitung über die Heimhilfe bis hin zur Pflegefachassistenz. Ein großes Angebot an Förderungen stellt sicher, dass Pflegeausbildungen auch für Menschen mit finanziellen Verpflichtungen möglich sind. Und auch junge Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren finden auf sie zugeschnittene Ausbildungswege – mit und ohne Matura.

Am Arbeitsmarkt gefragt Der Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt: Gerade Pflegeassistent:innen sind stark gefragt. Bei der Ausbildung stehen Fachwissen und Professionalität im Mittelpunkt. Pflegeassistent:innen können nach der Ausbildung im Bereich der Hauskrankenpflege sowie in Einrichtungen der Langzeitbetreuung, in Krankenhäusern, in Tageszentren und in betreuten Wohngemeinschaften arbeiten. Wer sich für diese Ausbildung entscheidet, kann also unter vielen Jobs und Arbeitgebern wählen. Auch eine Ausbildung zur höher qualifizierten Pflegefachassistenz ist für Pflegeassistent:innen möglich.