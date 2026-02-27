Werbung

Stefan EGGER-RIEDMÜLLER

PARA-LANGLAUF/ PARA-BIATHLON
27.02.2026, 09:49

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Stefan Egger-Riedmüller: Ein junger Mann im weißen Sporttrikot mit roten Akzenten steht vor einer Sponsorenwand und lächelt leicht.

Disziplin
Para-Langlauf: Sprint klassisch, 10 km Intervallstart klassisch;
Para-Biathlon: Sprint Verfolgung, Sprint klassisch (7,5 km), Individual (12,5 km)
Sportklasse
Standing/LW4
Geboren: 
12. 6.1996
Behinderung
Fibulare Hemimelie (fehlendes Wadenbein, re.)
1. Paralympics Teilnahme
MILANO CORTINA 2026

Werbung, ÖPC  | 