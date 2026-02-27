Stefan EGGER-RIEDMÜLLER
PARA-LANGLAUF/ PARA-BIATHLON
Disziplin:
Para-Langlauf: Sprint klassisch, 10 km Intervallstart klassisch;
Para-Biathlon: Sprint Verfolgung, Sprint klassisch (7,5 km), Individual (12,5 km)
Sportklasse:
Standing/LW4
Geboren:
12. 6.1996
Behinderung:
Fibulare Hemimelie (fehlendes Wadenbein, re.)
1. Paralympics Teilnahme:
MILANO CORTINA 2026
- Weltmeisterschaften: Teilnahme Val di Fiemme (ITA) 2025 (Para Biathlon und Nordische Ski)
- Weltcup: Platz 3 im Gesamtweltcup Para-Langlauf 2026