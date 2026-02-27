Rene ECKHART
PARA-SNOWBOARD
Disziplin:
Snowboardcross, Banked Slalom
Sportklasse:
SB-LL1
Geboren:
20. 3. 1987
Behinderung:
Tibia-Aplasie
1. Paralympics Teilnahme:
BEIJING 2022
- Paralympics: jeweils 12. Platz Banked Slalom u. Boardercross BEIJING 2022
- Weltmeisterschaften: z. B. 4. Platz La Molina (ESP) 2015, 6. Platz Big White (CAN) 2017, 7. Platz Lilleham- mer (NOR) 2022, alle Boardercross
- Weltcup: z. B. Gold und Silber 2020 (jeweils Dual Banked Slalom), Bronze Silber 2019/’20 (Banked Slalom)