Rene ECKHART

PARA-SNOWBOARD
27.02.2026, 09:57

Rene Eckhart: Ein Mann im weißen Sporttrikot mit roten Akzenten steht lächelnd mit verschränkten Armen vor Sponsorenlogos.

Disziplin
Snowboardcross, Banked Slalom 
Sportklasse
SB-LL1
Geboren: 
20. 3. 1987
Behinderung
Tibia-Aplasie
1. Paralympics Teilnahme
BEIJING 2022

