Jugendcamp: Paralympische Luft schnuppern

Von 10. bis 16. März 2026 tauchen aufstrebende Sportler:innen wieder in die Faszination Paralympics ein: Sie werden den einzigartigen Spirit, die mitreißende Stimmung und die großen Emotionen direkt in Cortina d’Ampezzo erleben. Bereits zum achten Mal lädt das ÖPC Nachwuchstalente im Alter von 13 bis 19 Jahren zum Jugendcamp ein. Ermöglicht wird das durch starke Partnerschaften: Allianz, Lions Club Wien Belvedere und Bank Austria haben diese heuer übernommen.

Als globaler Versicherungspartner der olympischen und paralympischen Bewegung unterstützt Allianz auch das paralympische Jugendcamp bei den Winterspielen MILANO CORTINA 2026. Es freut uns, einen Teil dazu beizutragen, junge Athlet:innen zu inspirieren, ihre Träume zu verwirklichen.

Dieses Mal sind Antonius Herzog (Para-Climbing), Emma Krabath (Para-Cycling) und Laura Lugmair. (Rollstuhlbasketball & Para-Ski Alpin) in Cortina d’Ampezzo dabei. Die drei jungen Athlet:innen werden dabei auch die Gelegenheit haben, sich mit aktiven Sportler:innen auszutauschen. Vor allem im paralympischen Dorf werden ihnen die aktiven Athlet:innen des Paralympic Team Austria sicher einiges über ihre Erfahrungen berichten können und so machen Karrieretipp geben. Garantiert gemütlich geht es im Österreich-Haus zu. Die glanzvolle Abschlussfeier im Cortina Curling Olympic Stadium krönt das einmalige Erlebnis.

Wir freuen uns sehr, stolzer Partner einer aufstrebenden Athletin zu sein, die das erste Mal ‚paralympische Luft‘ schnuppert. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre sportliche Karriere und viel Erfolg für die Zukunft!

Erste Schritte

Seit dem ersten Jugendcamp 2004 sind hier zahlreiche Talente gefördert worden und haben früh die Freude am Spitzensport vermittelt bekommen. Auch bekannte Persönlichkeiten der Paralympics-Szene sammelten hier erste prägende Erfahrungen – darunter etwa der Kärntner Markus Salcher, der im Para-Ski Alpin mehrfach mit Gold ausgezeichnet wurde und heuer nach den Spielen seine erfolgreiche Sportkarriere beendet.

Für viele ist das Jugendcamp der erste Schritt auf dem Weg zur paralympischen Karriere. Es steht damit für Inspiration, Teamgeist und die Kraft des Sports, Grenzen zu überwinden.