Werbung

Jugendcamp: Paralympische Luft schnuppern

Bei der 8. Auflage des ÖPC-Jugendcamps werden drei Nachwuchstalente vor Ort mitfiebern.
27.02.2026, 09:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Veronika und Elisabeth Aigner stehen im Schnee vor Bergen und halten ein Schild mit dem Logo der Milano Cortina 2026 Paralympics.

Von 10. bis 16. März 2026 tauchen aufstrebende Sportler:innen wieder in die Faszination Paralympics ein: Sie werden den einzigartigen Spirit, die mitreißende Stimmung und die großen Emotionen direkt in Cortina d’Ampezzo erleben. Bereits zum achten Mal lädt das ÖPC Nachwuchstalente im Alter von 13 bis 19 Jahren zum Jugendcamp ein. Ermöglicht wird das durch starke Partnerschaften: Allianz, Lions Club Wien Belvedere und Bank Austria haben diese heuer übernommen.

Blauer Schriftzug „Allianz“ mit stilisiertem Logo aus drei Balken in einem Kreis rechts daneben.

Als globaler Versicherungspartner der olympischen und paralympischen Bewegung unterstützt Allianz auch das paralympische Jugendcamp bei den Winterspielen MILANO CORTINA 2026. Es freut uns, einen Teil dazu beizutragen, junge Athlet:innen zu inspirieren, ihre Träume zu verwirklichen.

von Allianz

Dieses Mal sind Antonius Herzog (Para-Climbing), Emma Krabath (Para-Cycling) und Laura Lugmair. (Rollstuhlbasketball & Para-Ski Alpin) in Cortina d’Ampezzo dabei. Die drei jungen Athlet:innen werden dabei auch die Gelegenheit haben, sich mit aktiven Sportler:innen auszutauschen. Vor allem im paralympischen Dorf werden ihnen die aktiven Athlet:innen des Paralympic Team Austria sicher einiges über ihre Erfahrungen berichten können und so machen Karrieretipp geben. Garantiert gemütlich geht es im Österreich-Haus zu. Die glanzvolle Abschlussfeier im Cortina Curling Olympic Stadium krönt das einmalige Erlebnis.

Schwarzer Schriftzug „Bank Austria“ mit rotem Kreis und weißem Pfeil, darunter „Member of UniCredit“.

Wir freuen uns sehr, stolzer Partner einer aufstrebenden Athletin zu sein, die das erste Mal ‚paralympische Luft‘ schnuppert. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre sportliche Karriere und viel Erfolg für die Zukunft!

von Bank Austria

Erste Schritte

Seit dem ersten Jugendcamp 2004 sind hier zahlreiche Talente gefördert worden und haben früh die Freude am Spitzensport vermittelt bekommen. Auch bekannte Persönlichkeiten der Paralympics-Szene sammelten hier erste prägende Erfahrungen – darunter etwa der Kärntner Markus Salcher, der im Para-Ski Alpin mehrfach mit Gold ausgezeichnet wurde und heuer nach den Spielen seine erfolgreiche Sportkarriere beendet.

Für viele ist das Jugendcamp der erste Schritt auf dem Weg zur paralympischen Karriere. Es steht damit für Inspiration, Teamgeist und die Kraft des Sports, Grenzen zu überwinden.

Gelbes Quadrat mit blauem Löwen-Logo der Lions und dem Text „LC Wien Belvedere“ an allen Seiten.

Manchmal braucht es ein großes Herz, viel Mut und Energie, um sein Glück zu verfolgen. Wenn das Schicksal es einem nicht leicht macht, dient der Lions Club Wien Belvedere gerne, um Initiativen mit genau diesen Werten, wie jenen des ÖPC, zu unterstützen und einem Nachwuchs-Paralympioniken mehr die Türen zu Inklusion und Freude am Sport zu öffnen.“

von Lions Club Wien Belvedere

Werbung, ÖPC  | 