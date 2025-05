Paneelpartner: Sicherheit ist das wichtigste Kundenthema

Seit der Gründung im Jahr 2022 hat sich Paneelpartner zu einem der führenden Großhändler für Baumaterialien im Industriehallenbau entwickelt. Unter der Leitung von Michael Gerster setzt das Unternehmen auf hochwertige, isolierte Sandwichpaneele. Das Schwesterunternehmen Profilpartner GmbH ergänzt das Angebot durch Trapezprofile und ist in derselben Branche ebenfalls erfolgreich etabliert.

Sicherheit als zentrales Thema bei Paneelpartner In einer aktuellen Kundenumfrage wurde deutlich: Für die Kunden von Paneelpartner steht Sicherheit klar an erster Stelle. Weder der niedrigste Preis noch die erwartete Qualität sind ausschlaggebend – vielmehr geht es um ganzheitliche Sicherheit in der Projektumsetzung.

Versorgungssicherheit durch herstellerunabhängige Beschaffung Ein bedeutender Aspekt der Sicherheit ist die Versorgungssicherheit. In Zeiten knapper Rohstoffe ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Hersteller dauerhaft liefern können. Paneelpartner hat sich daher strategisch breit aufgestellt: „Wir arbeiten mit fünf namhaften Herstellern in Europa zusammen und bieten dadurch herstellerunabhängige sowie projektspezifische Lösungen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen“, erklärt Geschäftsführer Michael Gerster. Diese Unabhängigkeit gewährleistet, dass Kunden jederzeit auf passende Sandwichpaneele und Baumaterialien für den Industriehallenbau zurückgreifen können – zuverlässig und flexibel.

Projektbezogene Produktwahl: Statik, Brandschutz & Co. Dank der Herstellerunabhängigkeit bietet Paneelpartner individuell abgestimmte Produkte, die exakt auf die Anforderungen des jeweiligen Projekts zugeschnitten sind. Je nach Bedarf stehen Kriterien wie Statik, Isolierung, Brandschutz, Schallschutz oder die optische Wirkung im Fokus.

Finanzielle Sicherheit durch stabile Partnerstruktur Auch finanzielle Sicherheit gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Insolvenzen in der Baubranche zeigen, wie wichtig es ist, mit verlässlichen Partnern zusammenzuarbeiten.

„Die Insolvenz eines bekannten Möbelhauses hat viele wachgerüttelt – heute muss man genau prüfen, wem man Aufträge anvertraut“, so eine häufige Rückmeldung aus der Kundschaft von Paneelpartner.

Erweiterung des Angebots: Kühlraumbau und Personalbereitstellung Neben dem Kerngeschäft im Industriebau bietet Paneelpartner weitere Unternehmungen wie Kühlraumbau an – ein wachsender Bereich mit hoher Nachfrage. Die neu gegründete „Monteure auf Zeit“- Personalbereitstellung GmbH ergänzt das Leistungsspektrum gezielt. Kunden profitieren von einer ganzheitlichen Lösung: Materialien, Know-how und qualifiziertes Personal aus einer Hand.

Personalbereitstellung als strategische Ergänzung Die Personalbereitstellung über Monteure auf Zeit trifft den Nerv der Zeit. In einer Branche, in der gut geschultes Fachpersonal oft fehlt, bietet Paneelpartner seinen Kunden zusätzliche Sicherheit bei der Personalverfügbarkeit. So können Projekte effizient, planbar und termingerecht umgesetzt werden – ein weiteres Plus im ganzheitlichen Konzept des Unternehmens. Weitere Informationen unter www.paneelpartner.at. Paneelpartner Gmbh

Ing. Michael Gerster

Premstätter Straße 41

8054 Seiersberg-Pirka

Österreich

+43 664 510 31 78

gerster@paneelpartner.at

https://www.paneelpartner.at/