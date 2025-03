„Pack ma’s zusammen an!“

Übergewicht entwickelt sich zunehmend zu einer der größten gesundheitlichen Herausforderungen in Österreich. Laut Statistik Austria sind mehr als ein Drittel der österreichischen Bevölkerung über 15 Jahre übergewichtig, wobei rund 17 Prozent einen Body-Mass-Index (BMI) von über 30 haben und somit als adipös gelten. Adipositas ist also längst kein Randproblem mehr, wird jedoch innerhalb der Gesellschaft noch immer als eines behandelt. Warum der öffentliche Diskurs im Kampf gegen Adipositas so wichtig ist und langfristig gesehen auch zur Lösung des Problems beitragen kann, wurde auf KURIER TV in einem spannenden Talk mit Eli Lilly and Company besprochen.