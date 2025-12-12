Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Noch bevor ein Reisepass in die Hände seiner Besitzer:innen gelangt, hat er längst einen hochsensiblen Weg hinter sich. Hinter jedem Dokument steckt ein komplexes Zusammenspiel aus Technologie, Sicherheit und Vertrauen. Genau hier beginnt die Arbeit der Österreichischen Staatsdruckerei – meist unsichtbar, aber von zentraler Bedeutung für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.

Sichere Identität als Grundpfeiler der Demokratie Die Österreichische Staatsdruckerei (OeSD) blickt auf eine bald 222-jährige Geschichte zurück. Was einst mit klassischen Druckerzeugnissen begann, ist heute ein hochmoderner Sicherheitsbetrieb, der physische und digitale Identitäten auf höchstem Niveau schützt. Damit leistet das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität der österreichischen Demokratie. „Die Sicherheit der persönlichen Identitätsdaten hat immer absolute Priorität“, betont OeSD-Generaldirektor Helmut Lackner. Am Standort Wien-Liesing sind aktuell rund 250 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Produziert wird ausschließlich in Österreich, und zwar in einem speziell gesicherten Hochsicherheitsbereich. „Ohne seine:n Besitzer:in reist kein Pass ins Ausland“, so Lackner.

Gerade globale Krisen wie die COVID-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine zeigen, wie wichtig nationale Souveränität bei Identitätsdokumenten ist. Gleichzeitig stärkt die Produktion im Inland die heimische Wertschöpfung und Wirtschaft.

Identität als Fundament von Staat und Gesellschaft „Die persönliche Identität ist der Eckstein unserer Gesellschaft“, erklärt Lackner. Ob bei sensiblen Behördenwegen, wirtschaftlichen Transaktionen oder demokratischen Wahlen: Man muss zweifelsfrei wissen, mit wem man es zu tun hat. Nur so bleibt Vertrauen möglich. Die OeSD stellt diesen Schutz durch moderne Sicherheitslösungen sicher für: Reisepässe

Zukünftige elektronische Identitäten Besonderes Augenmerk liegt auf digitalen Sicherheitsmerkmalen. In der aktuellen Reisepass-Generation kommt ein eigens entwickelter, quantensicherer QR-Code zum Einsatz. Dieser kann über eine kostenlose Prüf-App auch von Laien überprüft werden. Der QR-Code wurde kürzlich mit dem KSÖ-Sicherheitspreis für digitale Sicherheit ausgezeichnet.

Sichere digitale Identität: Made in Austria Neben physischen Dokumenten zählt die OeSD auch im Bereich der digitalen Identität zu den Vorreitern Europas. Bereits 2015 präsentierte das Unternehmen einen ersten Prototyp der elektronischen Identität. Heute entwickelt die Digitaltochter youniqx Identity unter anderem den digitalen Führerschein, den digitalen Zulassungsschein sowie weitere eAusweise. Auch international ist das österreichische Know-how gefragt. Für mehr als 60 Kunden auf fünf Kontinenten hat die OeSD-Gruppe bereits Identitätsprojekte umgesetzt. Mit Blick auf die kommende EU-weite digitale Identität „EUDI Wallet“ ist Österreich dank dieser Vorreiterrolle bestens positioniert. Die OeSD unterstützt mehrere Länder aktiv bei der Umsetzung.