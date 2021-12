Wintertraum in der Mühlviertler Hügelwelt

Pistengaudi und Winterreiten

Die Schigebiete der Mühlviertler Hügelwelt eignen sich ausgesprochen gut, um das Skifahren zu lernen. Am Schorschi Lift in St. Georgen am Walde, in der Wintersportarena in Liebenau, am Viehberg in Sandl und in Freistadt werden Schikurse angeboten. Gleichzeitig bietet das Pferdereich Mühlviertler Alm alles, was ein Wanderreiter-Herz begehrt. Strahlend blauer Himmel, knirschender Schnee und dampfende Pferde auf einem 700 Kilometer langen Reitwegenetz.