Urlaub in Oberösterreich: Mehr Winter für alle

Der Winter ist in Oberösterreich so wie die Menschen, die hier leben. Mal abenteuerlich und sportlich, mal sanft und romantisch, mal Ruhepol, mal sprudelnde Inspirationsquelle, jedenfalls immer geerdet und echt.

Er lädt uns ein, individuelle Leidenschaften auszuleben: Sich in übersichtlichen und familienfreundlichen Skigebieten die Sehnsucht nach dem schönsten Wintersport erfüllen. Mehr Skifahren und weniger Anreisezeit in Wintersportregionen, die aus allen Richtungen schnell und bequem erreichbar sind. In der winterlich-stillen Natur die Zeit ein bisschen anhalten. Beim Schneeschuhwandern in verschneiten Bergwelten. Beim Langlaufen in sanften Hügelwelten oder auf aussichtsreichen Höhenloipen. Bei einer romantischen Fahrt in einer Pferdekutsche.