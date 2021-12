Sportlich, erholsam, romantisch: Die schönsten Plätze in Oberösterreich

3. Mühlviertler Hochland: Wo die Sonne scheint

Wer im Winter Sonne tanken will, ist im Mühlviertler Hochland rund um Bad Leonfelden an der richtigen Adresse. Von Linz aus scharf nach Norden, immer bergauf bis über die Nebelgrenze. Die ganze Region ist ein großer Kraftplatz mit entspannenden Wellness-Hotels, erfrischenden Winterwäldern, inspirierenden Weitblicken. Kurz: der richtige Ort um so richtig abzuschalten. Tipp: de Mühlviertler Hoch.Genuss entdecken, regionale Spezialitäten

und Gastfreundschaft genießen.

4. Mühlviertler Alm Freistadt: In die Hügel des Mühlviertels

Wer die sanfte Hügelwelt des Mühlviertels noch nicht kennt, sollte die Gelegenheit nutzen, im Winter vorbeizuschauen. Denn die wellige, an Wäldern reiche Landschaft hat es in sich. Ob auf Langlaufskiern, mit Schneeschuhen, beim Reiten oder in einem der kleinen aber feinen Skigebiete der Region – das Mühlviertel hat großes Potenzial als sportlicher Sparringpartner für seine Gäste. Tipp: eine geführte Schneeschuh-Wanderung im „stein-reichen“ Naturpark Mühlviertel unternehmen.