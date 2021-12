Hoch.Genuss – versprochen!

In dieser Idylle überzeugen die familiär geführten „Top.Hotels“ Aviva, Bergergut und Guglwald mit individuellen und einzigartigen Konzepten und Angeboten. In Bad Leonfelden haben sich die Hotels Falkensteiner, Spa Hotel Bründl, Brunnwald und Vortuna Gesundheitsresort ganz dem Thema „Fasten und Entschleunigung in der KraftArena Natur“ verschrieben. Eines verbindet sie alle: die typische Mühlviertler Gastlichkeit.