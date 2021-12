Die pure Winterfrische

Für alle, die den Winter suchen:

3 Übernachtungen mit Halbpension im Vier-Sterne-Hotel mit Wellnessbereich

2-Tages-Skipass und kostenloser Skibus

ab 359 Euro pro Person im Doppelzimmer

Tipp:

Mit den ÖBB-Urlaubsexpress ab 14,90 Euro direkt in die Urlaubsregion Pyhrn-Priel. Noch bis zum 26. Februar 2022 verbindet der ÖBB-Urlaubsexpress Wien, St. Pölten und Linz mit der Urlaubsregion Pyhrn-Priel – in maximal 2,5 Stunden! Anreise jeweils am Freitag und Samstag, Rückreise am Samstag und Sonntag. Infos zur Bahnanreise und zum Haus-Haus-Gepäckservice der ÖBB unter: www.oebb.at

Nähere Infos:

Tourismusverband Pyhrn-Priel

Bahnhofstraße 2

4580 Windischgarsten