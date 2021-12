Dachstein Salzkammergut: Auszeit im Winter

Bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt durch das verschneite Gosautal lässt sich die Landschaft rundum auf besondere Art und Weise genießen. Was es dafür braucht? Einfach nur Platz nehmen, sich zudecken und die kühle Luft und den frischen Duft des Schnees einatmen.

Ein actionreiches Erlebnis für Familien ist die Rodelbahn in Bad Goisern. Zuerst will der warme Tee in der Hütte durch den Aufstieg verdient werden. Danach geht es auf der Rodel zurück ins Tal.

Wer es mit viel Ausblick trotzdem etwas ruhiger mag, ist bei einer Schneeschuhwanderung am Krippenstein gut aufgehoben. Die Tour zur Aussichtsplattform „5fingers“ ist nicht allzu schwer. Dort angekommen schweift der Blick über die Weiten der umliegenden Bergwelt und mitten in die Region hinein.