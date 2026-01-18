Notfälle an Schulen: Wie Untis im Ernstfall unterstützt

Schule ist ein Ort des Lehrens und Lernens – und ein Ort, an dem Verantwortung tagtäglich gelebt wird. Umso stärker bewegen Ereignisse, die zeigen, wie schnell aus Routine eine Ausnahmesituation werden kann. Wenn Unvorhergesehenes passiert, zählt jede Sekunde. Und damit wird deutlich, wie wichtig klare Abläufe und verlässliche Kommunikation sind.

Denn der Schulalltag kann plötzlich kippen: ein Feueralarm, eine Bedrohungslage oder eine geplante Übung. In solchen Momenten ist rasches Handeln entscheidend: Wer ist wo und was sind die nächsten Schritte? Viele Notfallpläne existieren zwar auf Papier, doch im Ernstfall braucht es Informationen griffbereit – jederzeit und ortsunabhängig zugänglich.

Genau hier setzt Untis an. Als zentrale Plattform für Schulorganisation entwickelt Untis Lösungen, die Lehrkräfte entlasten, Schüler*innen individuell unterstützen und Schulprozesse intelligenter machen – sicher, nachhaltig und skalierbar. Die Plattform bündelt zentrale Bereiche, die den Schulalltag effizienter gestalten und lässt sich über Schnittstellen mit zahlreichen externen Schulverwaltungssystemen und Tools verbinden. So entsteht ein integriertes Gesamtpaket, das Schulen spürbar entlastet.