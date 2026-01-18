Notfälle an Schulen: Wie Untis im Ernstfall unterstützt
Schule ist ein Ort des Lehrens und Lernens – und ein Ort, an dem Verantwortung tagtäglich gelebt wird. Umso stärker bewegen Ereignisse, die zeigen, wie schnell aus Routine eine Ausnahmesituation werden kann. Wenn Unvorhergesehenes passiert, zählt jede Sekunde. Und damit wird deutlich, wie wichtig klare Abläufe und verlässliche Kommunikation sind.
Denn der Schulalltag kann plötzlich kippen: ein Feueralarm, eine Bedrohungslage oder eine geplante Übung. In solchen Momenten ist rasches Handeln entscheidend: Wer ist wo und was sind die nächsten Schritte? Viele Notfallpläne existieren zwar auf Papier, doch im Ernstfall braucht es Informationen griffbereit – jederzeit und ortsunabhängig zugänglich.
Genau hier setzt Untis an. Als zentrale Plattform für Schulorganisation entwickelt Untis Lösungen, die Lehrkräfte entlasten, Schüler*innen individuell unterstützen und Schulprozesse intelligenter machen – sicher, nachhaltig und skalierbar. Die Plattform bündelt zentrale Bereiche, die den Schulalltag effizienter gestalten und lässt sich über Schnittstellen mit zahlreichen externen Schulverwaltungssystemen und Tools verbinden. So entsteht ein integriertes Gesamtpaket, das Schulen spürbar entlastet.
Auf dieser Basis hat Untis eine digitale Lösung entwickelt, die Schulen im Ernstfall unterstützt: die Notfallhilfe. Sie ermöglicht es, Notfälle oder geplante Übungen direkt über das Smartphone auszulösen, Lehrkräfte sofort und automatisch zu informieren sowie Abläufe mithilfe aktueller Anwesenheitsinformationen von Schüler*innen strukturiert zu begleiten. So entsteht eine moderne Unterstützung, die Orientierung schafft, Kommunikationswege verkürzt und das Sicherheitsgefühl im Schulalltag stärkt.
Sicherheit an Schulen ist für Untis ein zentrales Anliegen. Untis sieht es als Verantwortung, auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren und Lösungen bereitzustellen, die echten Mehrwert schaffen. Aus diesem Grund wird die Notfallhilfe allen Schulen, die WebUntis nutzen, kostenlos zur Verfügung gestellt.
Untis ist die zentrale Plattform für Schulorganisation. Weit über die Stundenplanung hinaus versteht sich Untis seit über 50 Jahren als verlässlicher Partner für den gesamten Schulalltag. Untis steht für ein sicheres, nachhaltiges und skalierbares Gesamtpaket, das Schulen dabei unterstützt, Prozesse zu automatisieren, Lehrkräfte zu entlasten und Schüler*innen individuell zu fördern.