Nöhmer Cablevision GmbH: Das Ende der „bis zu 250 Mbit/s“-Versprechen

Internet als Standortfaktor – für Gemeinden, Betriebe und Haushalte

Was sich wie eine technische Detailfrage anhört, hat große Auswirkungen auf das tägliche Leben. Ob Homeoffice, Streaming in UHD, Smart-Home-Steuerung oder datenintensive Unternehmensanwendungen – ohne belastbares Netz funktionieren moderne Anwendungen nicht. Genau deshalb setzt die Nöhmer Cablevision GmbH auf gezielten Ausbau in jenen Regionen, die bisher unterversorgt sind. Mit über 70 Gemeinden im Netz und kontinuierlicher Expansion wird die Lücke zwischen Stadt und Land immer kleiner. Gerade Neubaugebiete, Gewerbezonen und ländliche Haushalte profitieren davon. Die Erfahrungen zeigen: Ein Glasfaseranschluss steigert nicht nur die Lebensqualität, sondern auch den Immobilienwert. Für Wohnbauträger, Gemeinden und Unternehmen wird Glasfaser Internet damit zum relevanten Standortkriterium – vergleichbar mit Wasser, Strom oder Verkehrsanbindung. Die Nöhmer Cablevision GmbH begleitet ihre Kunden dabei vom Erstkontakt bis zur schlüsselfertigen Übergabe des Anschlusses – inklusive Bauleitung, Verlegung und Inbetriebnahme.