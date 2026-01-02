Neujahrsvorsätze 2026: Warum Krafttraining für Muskeln und Gesundheit unverzichtbar ist

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bei vielen von uns steht die Gesundheit an erster Stelle bei den Neujahrsvorsätzen. Allzu oft wird dabei jedoch die Muskulatur vergessen. Der Vorteil: Wer seine Muskeln mit gezieltem Krafttraining stärkt, verlängert damit gezielt seine gesunde Lebenszeit, ja sogar sein Leben selbst und sichert sich ein gesundes und selbstbestimmtes Altern. Unsere Muskeln sind die Quelle unserer Energie und der Motor jeder Bewegung, die wir machen. Es sind allein unsere Muskeln, die uns tragen und kraft derer wir uns überhaupt bewegen können. Im Zusammenspiel mit Bändern und Sehnen stabilisieren sie Rücken und Gelenke. Für den Zucker- und Fettstoffwechsel sowie für die Knochengesundheit spielen sie eine wichtige Rolle. Außerdem regen aktive Muskeln die Produktion von hormonähnlichen Botenstoffen an – was unter anderem die Psyche, das Gedächtnis und auch unser Immunsystem in Schwung bringt. Allerdings gibt es ein Problem: Bereits ab dem 25. Lebensjahr baut unser Körper langsam Kraft und danach auch Muskelmasse ab. Früher oder später kommt bei jedem von uns die Zeit, wo wir merken, dass die Kraft nachlässt, spätestens dann, wenn wir einen spürbaren Abfall der körperlichen Leistungsfähigkeit bemerken oder uns Schmerzen plagen. Oft sind es Beschwerden in Rücken, Nacken oder Gelenken, die uns zeigen, dass die Muskulatur nachlässt. Mit den Jahren kann dies auch unsere Beweglichkeit und unsere Lebensqualität einschränken. In diesem Artikel finden Sie fünf starke Argumente dafür, Ihren wirksamsten Jungbrunnen zu aktivieren, der uns von der Natur geschenkt wurde: Ihre Muskulatur.

Mit gesundheitsorientiertem Krafttraining kann nicht nur die die gesunde Lebenszeit, sogar das Leben selbst verlängert werden.

Krafttraining als wirksames Anti-Aging Es funktioniert tatsächlich. Sie können biologisch jünger sein als kalendarisch Gleichaltrige. Die Natur kennt unsere Geburtsurkunde nicht. Sie räumt uns mit zunehmendem Lebensalter daher einen gewissen Spielraum ein. Physische Kraft ist dabei ein wichtiger Biomarker. Denn körperliches Training schaltet die ruhenden Gene unserer Jugend wieder an. Eine Studie zeigt: Krafttraining kann das Rad der Zeit um 30 Jahre zurückdrehen. In der Untersuchung wurden beispielsweise die Werte von trainierten Personen im Alter von 70 Jahren mit denjenigen von untrainierten 40-Jährigen verglichen. Das Resultat: Zwischen den 70-Jährigen und den 30 Jahre jüngeren Männern gab es bezüglich der Muskelfaserquerschnittsfläche, der isometrischen Spitzenkraft und der Schnelligkeit der Kraft- oder Drehmomententwicklung keine Unterschiede.

2x 30 Minuten pro Woche Kiesern genügen, um den Körper immer ein Stück stärker und gesünder zu machen.

Erstbehandlung für Muskel-Skelett-Erkrankung Muskel-Skelett-Erkrankungen sind die Hauptursache für körperliche Einschränkungen. Trotz der Milliarden hohen Ausgaben im Gesundheitswesen wird das Problem immer schlimmer. Die neuesten medizinischen Leitlinien empfehlen nachdrücklich Krafttraining als Erstbehandlung für Muskel-Skelett-Erkrankungen anstelle von viel teureren Operationen. Muskeln produzieren Kraft und sind die Grundlage jeder körperlichen Aktivität. Es sind allein unsere Muskeln, die uns tragen und kraft derer wir uns bewegen können. Sie stabilisieren Wirbelsäule und Gelenke und schützen unseren Körper vor Überlastungen, Verletzungen, Verschleiß und Beschwerden.

80 Prozent aller Rückenbeschwerden sind auf eine zu schwache Muskulatur zurückzuführen.

Effektiv Diabetes vorbeugen Einer Schätzung zufolge werden bis 2034 weltweit 600 Millionen Menschen unter Typ-2-Diabetes leiden. Der Diabetes mellitus Typ 2 ist mit seiner sprunghaft steigenden Prävalenz zu einer weltweiten Massenerkrankung geworden. Infolge einer Zerstörung der insulinproduzierenden β-Zellen der Bauchspeicheldrüse kommt es bei dem Diabetes mellitus Typ 1 zu einem zunehmenden Insulinmangel. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei dem Diabetes mellitus Typ 2 um eine Insulinresistenz der Körperzellen, vornehmlich der Skelettmuskulatur, dem Fettgewebe und der Leber. Neben einer genetischen Disposition wird vermutet, dass die Veränderung der Lebensgewohnheiten älterer Menschen, z. B. verminderte körperliche Aktivität und eine erhöhte Bauchfettleibigkeit maßgeblich zur Entwicklung der Insulinresistenz beitragen. Krafttraining verbessert über verschiedene stoffwechselbedingte und strukturelle Adaptationsmechanismen entscheidend die Insulinresistenz der Muskulatur – insbesondere in frühen Stadien. Eine Studie zeigt, dass 16 Wochen Krafttraining Laborparameter wie den sogenannten HbA1c-Spiegel ("Zucker-Langzeitwert") verbessern.

Ein systematisches, wiederholt durchgeführtes Krafttraining hat sich neben der richtigen Medikation als bewährte Präventions- und Behandlungsstrategie gegen Diabetes erwiesen.

Nachhaltig abnehmen durch Muskelaufbau Beim Thema Abnehmen denken viele an mehr Sport, mehr Bewegung, weniger Essen und weniger Kalorien – oft verbunden mit einer Diät. Das alles mit dem Ziel, den Körperfettanteil zu reduzieren. Wenn Sie jedoch nachhaltig abnehmen und gleichzeitig Ihre Gesundheit und Ihren Stoffwechsel dauerhaft verbessern möchten, sollten Sie neben einer eiweißreichen Ernährung auch Krafttraining in Ihren Trainingsplan integrieren. Warum? Weil Krafttraining Ihrem Körper signalisiert, dass Ihre Muskelmasse gebraucht wird. So greift Ihr Körper beim Abnehmen bevorzugt auf Fettreserven zurück. Ohne Krafttraining besteht die Gefahr, dass Sie nicht nur Fett, sondern auch wertvolle Muskelmasse verlieren. Gezieltes Krafttraining steigert Ihren Grundumsatz und reduziert den Körperfettanteil – für mehr Energie, Gesundheit und Lebensqualität. Jeder Muskel, den Sie aufbauen, macht Ihren Körper leistungsfähiger und gesünder. Besonders wichtig: die Reduktion von viszeralem Fett – das senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Entzündungen.

Mit Krafttraining und einer eiweißreichen, energiereduzierten Ernährung nachhaltig abnehmen und gleichzeitig die Gesundheit und den Stoffwechsel dauerhaft verbessern.

Aktiv gegen Rückschmerzen vorgehen Rückenschmerzen sind eine der häufigsten Volkskrankheiten unserer Zeit und beeinträchtigen das Wohlbefinden und die Lebensqualität vieler Menschen. Die Ursache liegt häufig in einer zu schwachen Rückenmuskulatur. Je schwächer diese Muskulatur ist, desto weniger kann sie Ihre Wirbelsäule stabilisieren. Treten Schmerzen auf, nehmen wir automatisch eine Schonhaltung ein. Das Problem dabei: Unsere Rückenmuskulatur wird dadurch noch weniger beansprucht und weiter geschwächt. Altersbedingte Verschleißerscheinungen, einseitige Belastungen im Beruf oder beim Sport, Übergewicht und ein inaktiver Lebensstil verschärfen diese Situation zusätzlich. Werden die Rückenschmerzen immer stärker, kann es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass selbst alltägliche Aufgaben kaum noch zu bewältigen sind. Durch Bewegung und eine gezielte Kräftigung der Rückenmuskulatur können Rückenschmerzen deutlich reduziert oder gar beseitigt werden. Ein gut trainiertes Muskelkorsett stabilisiert die Wirbelsäule und trägt wesentlich dazu bei, dass wir in allen Lebensbereichen uneingeschränkt aktiv bleiben können. Von zentraler Bedeutung sind die Rückenstrecker, denn sie geben der Wirbelsäule den nötigen Halt. Sie sind Teil eines Systems unterschiedlicher Muskelanteile, die für eine bessere Lastverteilung sorgen und so die Strukturen der Wirbelsäule schützen.

Mithilfe von computergestützten Rückenmaschinen werden bei Kieser die tiefen Rückenstrecker wirksam trainiert und die Beweglichkeit der Wirbelsäule erhöht.